▲ 2020年 12月承攬該統包工程後，該公司排除萬難順利完工，並完成驗收合格，但住都中心一方面要求該公司速速點交，卻不肯依契約規定於驗收合格後即解除履約保證全部責任 ，且明白告訴該公司絕不可能於今年年底前支付任何款項。（圖／宏昇營造提供）

國家住都中心日前發布聲明，指控訴社宅「延吉好室」遭統包商宏昇營造非法竊占，為維護住戶權益，將終止契約並依法提告追究刑責。對此，宏昇營造今（13）日發聲明，除強調住都中心不實指控外，且迄今仍積欠1.2億元工程款，將採取必要民事與刑事程序。宏昇營造強調，該公司連續20年來均取得國家優良營造商認證，歷年來獲獎無數，協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓、總共完成1006戶；但住都中心多年來不斷欺壓承商，此次非法祭出「終止合約」來脫免自己應履行的支付帳款義務，誓言抗爭到底。宏昇營造表示，該公司自 2020 年 12 月承攬該工程後，歷經 COVID-19 的嚴重考驗，並面對營建業缺工缺料及物價飛漲等不利環境，仍持續依約履行工程責任，終於在今年 9 月 1日讓「延吉好室」順利竣工取得使用執照，並榮獲該年度國家建築金質獎，且於 10 月 14 日經住都中心驗收合格。宏昇營造指出，住都中心迄今仍積欠該公司新台幣壹億貳仟萬元工程款尚未支付，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後解除該公司履約保證金保證責任，對宏昇營造商譽及董事長郭倍宏清譽造成重大損害；宏昇營造除嚴正澄清外，並將依法針對住都中心相關人員採取必要之民事與刑事程序，以維護社會公義。宏昇營造強調，依契約約定，宏昇營造作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」前，即負有保管權責；2025 年 12 月 10 日該公司董事長郭倍宏前往該工程工地作完成點交前最後視察時，僅有該案工地主任及幾位公司現場工程師陪同，並無住都中心新聞稿所誇大其辭的「率眾」行為，且現場也未發生任何「暴力脅迫」情事。宏昇營造也說，當天該公司在「延吉好室」正進行「點交受訓課程」，於課程結束後，所有學員及講者均已離開，僅一名人員堅持不願離場；後來警方與其理性溝通後該員決定平和離開 。宏昇營造也再次強調，事實上，住都中心於 2025 年 12 月 10 日尚委託律師來函要求宏昇營造於 2025年 12 月 15 日前辦理點交，不論其主張有無依據，均可證明該中心明知 「延吉好室」 至少於 12月 15日前仍屬宏昇營造保管，爲維護該工程安全，採取之保安措施自屬合法，何來竊佔之說？！宏昇營造表示，令人詫異的是，住都中心竟於 12月 11 日派人強行以暴力方式破壞大門門鎖進入「延吉好室」，此舉已涉及刑法第 354 條(毀損罪)。住都中心既然擅自於 2025 年 12 月 11 日非法進入「延吉好室」 ，則「延吉好室」日後發生任何損害均應由住都中心負責，與該公司無涉。