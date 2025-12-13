我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已達成停火，引發泰國政府高度關注。泰國總理兼內政部長阿努廷接受媒體訪問時明確表示，與川普通話時並未談到停火，更沒有任何相關協議，並反問「現在有停火嗎？」強調平民區遭襲擊的情況下，泰國無法擱置防衛行動。阿努廷說，12月12日與川普通話僅是一般性情況更新，雙方沒有討論停火，也未達成協議。他強調，牽涉國境安全時，兩國都應履行防衛責任，而泰國的立場就是全力維護主權與人民安全。媒體追問這是否意味柬埔寨應了解泰國不會停火時，阿努廷表示，柬方沒有提出停火與否的要求，泰國只是依照自身職責行事。至於是否需要理會川普的公開言論，阿努廷未正面評論，只說國際交流應建立在互相尊重上，不必陷入無謂口水戰，泰國會按情勢採取認為適當的做法。當被問及川普是否「先斬後奏」地宣稱停火時，阿努廷反問：「那麼現在停火了嗎？」他指出，柬埔寨向非軍事目標發射重型武器，BM-21多管火箭落入平民區，造成民眾重傷甚至肢體殘缺，「在這種情況下，泰國應該聽誰的？如果只顧別人的說法，何來時間保護人民？」外界有人批評泰國反擊過於強硬，阿努廷沉默片刻後反問：「那麼實際傷亡是多少？有多少具遺體？」並強調提問者應站在泰國人的角度，而不是旁觀者的視角。