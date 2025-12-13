我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞近來出現韓國邪教組織活躍的消息，引發宗教界與政壇震動。馬來西亞內政部長賽夫丁證實，警方已掌握相關活動，並指出該組織的教義偏離主流基督宗教，被指吸引部分穆斯林與國會議員參與，情況不容忽視。賽夫丁今（13）日受訪時表示，根據警察政治部回報，該韓國邪教組織確實在大馬進行活動，目前雖未對國家安全構成直接威脅，但警方已維持高度戒備，持續監控其發展。他說：「這個組織的活動乍看之下不具威脅性，可能因此才會有政治人物參加……警方會保持監控，避免任何可能危害國家安全的情勢發生。」賽夫丁也呼籲率先揭露此事的玻璃市宗教司莫哈末阿斯里，盡快向警方提供具體情報，以利展開正式調查。莫哈末阿斯里日前在臉書發文指出，有穆斯林國會議員與政要積極參與這個韓國邪教在大馬的活動，相關照片在各地流傳，引發民眾質疑。他警告，該組織以「和平、和諧」為名運作，但教義偏離主流基督宗教，許多基督宗派也不承認其信仰與做法。他透露，玻璃市伊斯蘭教裁決理事會近期已聽取該組織在大馬活動的詳細報告，並強調：「既然有穆斯林議員與政要參與，他們必須出面說明。」雖然莫哈末阿斯里未點名組織，但他貼文中的書籍照片明確批評臭名昭彰的韓國統一教。馬來西亞憲法保障宗教信仰自由，但同時規定非穆斯林不得向穆斯林傳教或試圖影響其改信其他宗教。此次事件也再度反映出跨宗教滲透議題在大馬社會的敏感性。