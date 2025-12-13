我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季第38場例行賽，今（13）日新北中信特攻回到新莊體育館進行主場賽事，迎戰來勢洶洶的台啤永豐雲豹。面對聯盟龍頭雲豹的攻勢，特務軍團展現高壓防守，讓雲豹拿下本季新低得分；此役前三節戰況膠著，特務們於決勝節掌握勝利契機，終場特攻以85：75戰勝雲豹，取得本季對戰雲豹的首場勝利。賽事首節，謝亞軒率先開張三分外線，幫助特攻先馳得點，加上阿巴西、飛克（Viktor Gaddefors）和馬可（Marko Todorovic）的攻勢串聯，幫助特攻以9：0開局，但雲豹也不是省油的燈，後續連拿11分，讓特攻首節以15：16小幅落後；第二節賽事，雲豹於開節持續進攻，但林任鴻適時跳出，補籃、跳投連拿4分，馬可也靠著補灌、上籃和三分彈連拿7分，此節兩軍皆攻下25分，上半場結束，特攻以40：41，仍以1分差微落後雲豹。雙方易籃後，飛克上籃得分幫助特攻再度要回領先，後續雙方互有攻勢，特攻在謝亞軒及阿巴西的外線分數助威下，一度取得10分領先，但一不留神又遭雲豹逆轉，特攻以60：62進入末節；關鍵決勝節，特務軍團加強防守，進攻端則由謝亞軒跳投拿下兩分扳平戰局後，馬可勾射超前比分，謝亞軒再補上個人第4顆三分球擴大領先，後續維持穩定的攻防節奏，也有效鞏固禁區籃板，終場中信特攻以85：75戰勝台啤雲豹，迎接本季對戰首勝！特務軍團今日共3人得分上雙，馬可獨攬26分、17籃板、3助攻、1抄截、1阻攻；阿巴西貢獻17分、8籃板、5助攻；謝亞軒繳出16分、5籃板、5助攻、1抄截成績。另外，內馬（Nemanja Radovic）也有9分、9籃板、1助攻、2抄截、4阻攻表現；飛克則是拿下9分、7籃板、1助攻。賽後記者會上，莫米爾（Momir Ratkovic）總教練認為這場勝仗非常重要，也提到先前連敗時遇到的問題，練球時都有好好檢討、修正：「這場比賽的策略都執行得很好，但進攻表現上還可以做得更好，尤其失誤比較多一點，罰球和外圍命中率也可以有更好的提升。不過可以把聯盟戰績第一的雲豹壓在75得分，是我非常滿意的部分，恭喜團隊拿下這場勝利，也謝謝球迷進場為我們加油！」今日特攻團隊有幾度擴大領先，但都被雲豹追回，直到決勝節才穩住陣腳守住勝利，謝亞軒也分享他在場上的觀察：「團隊在決勝節加強防守，尤其阿巴西針對克羅馬（Lasannah Kromah）的防守，我覺得很辛苦他，看他整場一直黏著克羅馬，並在進攻端做出貢獻，他對球隊的幫助真的非常大。我們前幾場對雲豹都是輸在下半場，後續有針對雲豹的戰術和防守策略做準備，很高興今天贏球，也希望將氣勢延續！」談及馬可和阿巴西的狀況，莫米爾教練分享：「馬可的體能和肌肉量還沒有回到巔峰期狀態，因為他季前熱身賽沒有出賽，前幾場例行賽也是帶傷奮戰，不過這些傷勢都在復原中，相信他後面的狀況會更好；阿巴西則是左手還有點麻麻的情況，不過就像亞軒說的，最後一節需要派重兵去防守克羅馬時，也是阿巴西挺身而出幫助球隊。這兩位球員都是戰士，不管有沒有受傷，他們完全不曾找任何藉口，都非常願意為球隊貢獻，我覺得很滿意也很幸運特攻有這樣的球員！」