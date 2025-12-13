我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞柔佛州正式啟動「2026柔佛旅遊年」，將以全州資源投入國際行銷，目標吸引1200萬名旅客，創造逾420億令吉（約3211億台幣）的觀光效益，展現柔佛躋身區域旅遊樞紐的企圖心。柔佛州務大臣翁哈菲茲12日在啟動儀式上表示，州政府將全力推動柔佛成為國際與區域的首選旅遊目的地。明年多個亮點景點將陸續登場，包括夜間野生動物園；部分景區完成升級後也將重新開放，如柔佛名人博物館、金沙灣休閒公園以及柔佛河遊船等。為提升國際能見度，柔佛明年將舉辦超過60場大型國際活動與賽事，期望成為吸引外籍旅客的亮點城市之一。柔佛州政府於2023年宣布2026年為旅遊年時，就設定1200萬旅客目標，並希望至少一半來自鄰近的新加坡。根據今年8月官方統計，今年前7個月柔佛已迎來超過1400萬名外籍旅客，早已超越旅遊年設定的1200萬人次目標，其中新加坡遊客為主要來源，占近八成、突破1100萬人次。儘管數字亮眼，柔佛州政府並未調整旅遊年的目標，而馬來西亞中央政府則在全國層級的「2026馬來西亞旅遊年」，為新加坡市場訂下2200萬人次的雄心。