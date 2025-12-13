我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大茗本位製茶堂一舉拿下高山茶王競賽的特等獎、頭等獎與頭等一獎，成為大贏家。（圖／業者提供）

▲大茗於頒獎典禮現場同步舉辦義賣，包括旅禾國際等十家企業力挺，所得百萬元悉數捐贈，共同為地方盡一份力量。（圖／業者提供)

由南投仁愛鄉農會主辦的「2025台灣高山茶王」冬季評鑑競賽，手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」，一舉拿下特等獎、頭等獎與頭等一獎三項大獎成為大贏家，今（13）日由南投縣長許淑華親自頒獎。大茗茶堂為回饋孕育品牌的這片土地，當場宣布將義賣所得一百萬元悉數捐贈，做為仁愛鄉社福、教育與急難救助基金。南投縣長許淑華表示，冬茶採製期間天氣晴朗，有利於茶菁萎凋及發酵，冬茶品質不減反增。非常感謝特等獎得主、大茗本位製茶堂董事長林柏宏毅然將得獎茶義賣所得100萬元，全數捐給仁愛鄉的弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊，感謝他們慷慨解囊，也推廣南投好茶。南投仁愛鄉是台灣高山茶最具代表性的產地之一，海拔高、雲霧終年繚繞以及獨特的地形與日夜溫差，使冬茶茶菁質地更加厚實；以茶湯清甜透亮、香氣細緻綿延，喉韻悠長著稱。因冬茶產量本身稀少，加上評鑑採嚴格審查制度，更凸顯本屆得獎茶品的非凡品質。仁愛鄉農會長年致力推廣高山冬茶，每年舉辦冬茶評鑑，目的在於提升在地茶農種植實力與市場能見度。冬季評鑑更成為年底茶產業的重要指標，不僅是選購冬茶的風向球，也是許多茶友期待收藏的年度佳品。今年大茗以專業製茶工藝與對品質的堅持脫穎而出，從外觀、香氣到茶湯等各項指標皆獲評審一致讚賞，一舉囊括三項大獎。為了將這份榮耀轉化為回饋在地的力量，大茗於頒獎典禮現場同步展開義賣活動，吸引文山行實業、旅禾國際、至成實業、知愛家、五穀豐登、大晃茶業公司、天德力國際實業、元晉國際、安頡設計工程及溪泉建材十家企業力挺，共同為地方盡一份力量。大茗行銷經理鄭雅文表示，品牌的能量源自仁愛鄉山林的滋養與茶農的匠心，此次能奪下三項大獎，是茶農、製茶師與品牌共同努力的成果，希望透過義賣回饋孕育品牌的土地，讓高山茶的美好延伸為正向力量。