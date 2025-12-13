我是廣告 請繼續往下閱讀

立法委員邱議瑩今（13）日舉辦「姐妹座談會」，與高雄在地不同世代、不同職業的專業女性交流城市願景，互動熱絡、場面溫馨。邱議瑩表示，城市轉型的過程中，「女力是帶動城市進步的關鍵力量」。邱議瑩在女力座談會上，和來自各行各業的傑出女性暢聊高雄的未來願景。她除了傾聽姐妹們的生命經驗，也強調希望未來要打造更友善的城市，讓女性能更自由地發揮自我，盼高雄走向更平等進步的城市。她也分享自己提出的「百億挺青年計畫」，希望提供青年無息的生活貸款與創業貸款，零利率、免保人、免抵押，讓青年朋友勇敢築夢。她也說，自己若擔任市長，會積極招商引資，也會結合規劃百家企業補助、提供百萬低利貸款，鼓勵數位轉型，預計未來五年內創造十萬個優質工作機會。她說「女力是一群人團結同行，把城市一步一步往前推的行動力。」希望持續跟姐妹同行，讓高雄會更好 。