▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣掀起熱烈的賣座風潮，尤其每週不一樣的特典贈品，造成許多觀眾到後面只買票搶特典，不見得會進戲院看片的特殊現象。（圖／木棉花提供）

▲林柏宏（中）在《96分鐘》扮演拆彈專家，和宋芸樺（左一）等要角從上映起就跑了許多場放映活動，一直到上片第8週都還有演員加入參與。（圖／華影國際提供）

▲《角頭－鬥陣欸》上映時碰上《鬼滅之刃》最新劇場版，票房難免受到影響，卻還是有全台逼近兩億的成績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《泥娃娃》驚嚇觀眾出新招，著名童謠也能夠帶來陰森詭異的嚇人效果。（圖／天予電影提供）

▲詹懷雲（左）與江齊（右）在《有病才會喜歡你》的對手戲受到學生觀眾歡迎，之後也傳出假戲真做，戲外也成了一對。（圖／紅杉娛樂提供）

▲湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》大演高空驚險場面，更努力宣傳造勢，為拚票房卯足全力，雖然獲得台灣觀眾熱烈支持，可惜全球表現還是不夠理想。（圖／摘自IMDb）

▲《F1電影》成為布萊德彼特在台最賣座的電影，也讓許多年輕觀眾見識到他的魅力。（圖／華納兄弟電影提供）

▲《動物方城市2》台灣票房一如預期開出超級大紅盤，但片尾字幕的五月天彩蛋引發爭議。（圖／迪士尼提供）

▲《大濛》是今年金馬獎囊括最佳劇情片等4項獎的最大贏家，也有不錯的觀眾口碑，台灣票房持續成長。（圖／華文創提供）

▲迪士尼經典卡通《白雪公主》，今年推出真人版，卻成為年度最大的爭議焦點之一。（圖／摘自IMDb）

▲迪士尼真人版《白雪公主》票房失利，女主角瑞秋曾格勒（如圖）被酸民圍剿，認為她的言論惹怒太多人，被觀眾抵制。（圖／摘自IMDb）

2025年即將接近尾聲，回顧一整年的話題電影包括高鐵被放炸彈的災難動作片《96分鐘》、呈現黑道分子間恩怨情仇的《角頭—鬥陣欸》、講述孕婦撞邪詭異恐怖的《泥娃娃》，都是今年全台票房突破億元大關的本土影片。而日本動畫光靠每週不同的特典贈品，就能帶動好幾波的賣座高峰，更是今年最值得注意的票房新潮流，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台賣破8億，成績極驚人。在新冠肺炎疫情期間，好萊塢大片上映檔期紛紛延後，台灣曾差點沒有新的歐美大片推出，戲院只能放映知名舊片、小品獨立製片或是日本動畫電影來度過這個階段，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》就此締造全台6.34億的驚人票房，刷新日片在台灣的賣座紀錄。5年之後，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》全台票房超過8.27億，再創日本動畫的台灣票房新高，除了此系列本身的超強人氣發威外，每週都有不少人買票、領取當週特典後，不一定進戲院看片，成為極具特色的新型態粉絲儀式。台灣電影不容易和好萊塢大片、日本動畫片在票房上一較高下，《96分鐘》證明了題材的選擇、影人的勤跑放映活動，都能夠幫助片子突破弱勢，開出亮麗的賣座紅盤。這部片在暑假結束、開學第一週上映，原本不是熱門的檔期，還碰上《鬼滅之刃》、《角頭》等大IP新片仍在上映的不利情況，首週末賣座數字並不算特別突出。然而觀眾口碑不錯，在網路留言區有不少正面評價的觀後感，逐漸引起還未入場的觀眾注意，形成熱門話題，讓每一週的票房都比前一週更熱烈。此外林柏宏等主要演員勤跑放映活動，到了上片第8週都還有人到映廳和粉絲見面，可以說全台破兩億、穩坐年度國片賣座冠軍的傲人成績，都是一步一腳印得來，沒有僥倖。從10年前原本被視為《艋舺》跟風產物，到意外闖出一片天且有穩定賣座佳績的《角頭》系列，連續好幾集票房都有成長，變成近年國片最具保證的大IP，即便如此，製片方還是不敢輕忽，今年的《角頭—鬥陣欸》還是安排王識賢等要角全台各地見影迷，在廟會、夜市等舉辦活動，拉近與觀眾的距離，凝聚他們對此系列的熱情，再次創下亮麗的賣座成績。只不過《角頭—鬥陣欸》剛巧在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》上映不到一個月時就推出，硬是接下對方的凌厲攻勢，使得全台票房比上一集略為下滑，沒能再創新高，有些可惜。在年度國片票房榜，落後晚一週上映的《96分鐘》，排在亞軍。恐怖片向來是國片熱門的類型，擁有一批死忠的群眾，在所有國片的片型中，唯有恐怖片的表現最為穩健，但因為不敢看恐怖片的觀眾不算少，要能衝出熱烈的票房數字，必須要有能吸引非恐怖片死忠粉絲的獨特賣點。今年10月上旬才推出的《泥娃娃》就想到了把人人耳熟能詳的童謠，變成陰森詭異嚇人工具的點子，讓片子推出後成為觀眾的新話題，每週票房的跌幅都不大，賣座走勢意外的穩定，最終全台也賣破億元。楊祐寧與蔡思韵這對男女主角，都不是恐怖片的熟面孔，其他包括張軒睿、周采詩、郭雪芙等也都是難得接演這種片型，新鮮感十足，對於票房有正面助益。今年上半年國片票房表現曾讓影界憂心，長達好幾個月只有《有病才會喜歡你》賣到全台破6200萬元。這部片仍是很標準的校園愛情喜劇，卻加入了主角罹患重症的內容，使得後半段氣氛從逗趣轉到催淚，但編導並沒有過分加重傷感的元素，不至於像韓劇灑盡狗血，反而對於片子主打的年輕學生族群是加分。這部片的宣傳策略也很清楚要抓住學生觀眾，在校園內舉辦不少活動，在片子上映的尾聲還有「畢業特別場」等活動，效果不錯。除了票房擊出安打，男女主角詹懷雲、江齊爆出假戲真做的新聞，也讓片子繼續成為觀眾討論的話題。在好萊塢眾家巨星中，台灣觀眾對於曾數度來宣傳的湯姆克魯斯情有獨鍾，他的《不可能的任務》最後兩集，在台灣都是當年外片票房名列前茅的大作，但在全球各地的表現皆不算理想，甚至比起驚人的成本，呈現明顯虧損的結果。今年《不可能的任務：最終清算》，台灣票房飆破4億5000萬，創下全系列在台灣的賣座數字最高紀錄，然而全球總票房才在破6億美元的邊緣，以該片傳出成本在3-4億美元的範圍，沒有賣到6億美元，扣除宣傳發行費用、與戲院的分帳，是絕對回不了本，會讓電影公司賠錢。湯姆克魯斯有可能不會再繼續演出《不可能的任務》系列新作，台灣觀眾對他的支持從首集到《最終清算》都沒有減少。在沒有賽車文化的台灣，由布萊德彼特主演的《F1電影》票房竟然開出超級大紅盤，觀眾口碑更是驚人的好，使得搭配椅子會搖晃、還有噴水效果的特殊版本映廳，上片一個多月後仍一票難求，跟樂壇巨星的演唱會門票一樣難搶。小布過往在台灣當然也是高知名度、人氣不錯的大牌紅星，《F1電影》卻創下他在台灣票房數字的新紀錄，還有一堆年輕觀眾突然發現他的帥氣魅力，為他的丰采傾倒。有趣的是，這部片幕後團隊正是湯姆克魯斯《捍衛戰士：獨行俠》的同一組人馬，證明他們最擅長拍攝資深老將再創人生佳績的題材。過去幾年曾在台灣突然失去賣座魔力的迪士尼卡通，今年推出重磅新作《動物方城市2》，果然如預期開出超級大紅盤，截至本月11日的全台票房已經飆破3億7600萬元，幾乎不讓近年在台威力驚人的日本動畫專美。這部續集和首集距離9年才推出，賣座吸引力卻沒有打折扣，依然受到觀眾的熱烈捧場。只不過，在台灣放映的版本，不管英語或是國語，都會在片尾字幕時出現五月天演唱的〈派對動物〉，引發爭議。有些觀眾認為都特別挑英語版欣賞，就是不想聽到任何國語發音的部分，免得一下子又出戲，〈派對動物〉卻造成這種效果。其實不只台灣，在香港、中國、馬來西亞等地放映的版本，都有這種安排，不是迪士尼台灣分公司能自作主張。今年下半年的台灣電影賣座表現，明顯贏過上半年，榮獲金馬獎最佳劇情片、原著劇本等大獎的《大濛》，會不會成為繼《96分鐘》、《泥娃娃》等的又一部異軍突起熱賣片？值得繼續觀察。目前為止該片贏得不少觀眾的好評，尤其較為年輕的觀眾，都透過片中對於台灣在1950年代初期的描述，稍微見到白色恐怖時期的社會風貌，也有人被片中的情節感動落淚。日本藝術家奈良美智都被吸引去欣賞，且給予好評，但《大濛》上映時先後碰上《動物方城市2》、《阿凡達：火與燼》等好萊塢巨片，就看口碑效應是否能夠再發揮幫助。迪士尼將經典動畫改編成真人版，若論引發的抨擊和口水戰之多，《白雪公主》稱第二、沒有片子敢佔第一。自從拉丁裔的瑞秋曾格勒宣布成為這部電影的女主角，全球廣大網友砲轟她沒有像卡通主角那種白如雪的膚色，而她則表示片子裡對於公主的名字由來已經不再遵循傳統「膚白如雪」路線，反而讓粉絲更不滿迪士尼硬拗，對於瑞秋厭惡感增加。這位史上最年輕金球獎影后，也是很敢表達自己的意見，除了表示卡通版的內容在現今社會看來有點怪、王子有如病態跟蹤狂，加倍激怒原卡通影迷。到最後這部片票房大爆死，關於她的嘲諷排山倒海而來，甚至有許多人是沒看過電影、還在網路上尖銳的抨擊她，讓她成為電影界的年度最大箭靶。