菲律賓年底獎金拍板定案，總統小馬可仕近日簽署兩份行政命令，確定向全國公務員與約聘人員發放年終補助，其中公務員最高可領2萬披索，約聘人員則可領7千披索，盼藉此肯定其在政府計畫中的貢獻。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於12月11日核准行政命令第40號，向行政部門全體公務員發放年度獎金。受惠對象包含中央政府機關、國立大學、政府持股企業（GOCCs），不論是正式、合約或臨時僱員皆在名單內。軍警體系如武裝部隊（AFP）、國家警察（PNP）、消防局、監獄管理局及海岸防衛隊等，一併納入適用範圍。這筆獎金最早可自12月15日起發放，金額依機關財務狀況而定，上限為每人2萬披索。公務員年終獎金主要由2025年度人事預算支應，如不足再由營運經費補上。GOCCs則從其核准的年度預算中提撥。國會、司法機關與監察使等擁有財政自主權的單位，也可視自身狀況發放。地方政府則可依財政能力與議會決議，自行決定是否提供不超過2萬披索的獎金。符合資格者須在2025年11月30日前仍為在職員工，並累計滿4個月服務；未滿4個月者則按比例發放。根據行政命令第39號，政府將向約聘（COS）及計日（JO）人員提供一次性補助，最高7千披索。這群人過去多未能領取公務員所享有的各項津貼，此次補助被視為肯定其長期投入。只要在12月15日時合約仍有效，且至少服務4個月，即可領取全額補助；未滿4個月者依服務月份按比例計算，3個月最高6千披索，2個月內則為4千披索。這筆補助適用於中央政府、國立大學、GOCCs與地方水務單位。