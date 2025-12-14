我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國警方再度出手整頓佛牌黑市。移民局接獲線報後突擊暖武里府一間購物中心，查獲多名外籍人士持觀光簽或學生簽違法擺攤販售佛牌，其中三名中國籍男子以「佛牌行家」自稱，現場全遭帶回調查。警方於12月12日午後前往暖武里府某購物中心展開突擊行動。根據線報，商場內有佛牌攤位由外籍人士經營，相關人員未持工作許可，疑似涉及非法務工。移民局人員分組檢查後，鎖定兩個佛牌攤位，當場發現三名外籍人士正在販售佛牌及金、銀材質的佛牌外框。三人皆自稱「佛牌行家」，從事佛牌收購與銷售。警方檢視證件後，確認其中兩人為中國籍男子，分別35歲與40歲，均持60天短期停留簽證入境。這類簽證僅允許旅遊或特定商務行程，並無在泰工作的權利。在另一起查驗中，警方發現一名持學生簽證入境的中國籍男子，正在佛牌攤位從事商業活動，同樣未取得工作許可，遭警方當場帶回。此外，警方也查獲一名29歲的緬甸籍員工，其居留許可已過期，且沒有合法工作證件，涉「逾期滯留」與「非法務工」兩項罪名。警方已依程序告知權利，並向三名中國籍男子提出「未經許可從事工作」或「超出簽證許可範圍工作」等指控；緬甸籍嫌疑人則面臨非法務工與逾期滯留的罪名。另對持學生簽的中國籍男子追加「雇用未持工作許可外籍勞工」的指控。目前，所有涉案人員已移送當地警局，由調查人員進一步處理。