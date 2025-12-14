我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大城府近日發生一起家務糾紛引發的槍擊案。一名女子指控前夫未經允許翻越圍籬闖入住家，她因感到受威脅而開槍，導致男子背部中彈、傷勢危急，目前仍在醫院治療。根據泰媒《The Thaiger》報導，事件發生於12月11日上午10時左右，警方與救護人員到場時，47歲男子卡恩（Karn）倒在屋外，子彈自背部貫穿胸膛。他在等待救援期間仍大聲呼救，情況令人怵目。警方確認開槍者是男子的前妻、51歲的素帕妮（Supranee）。她在開槍後主動開門協助救護人員，男子隨後被緊急送往醫院。男子向警方表示，事發前一晚兩人因爭執分開，他隔天試圖進屋取物，卻遭前妻連開兩槍，第一槍被他閃過，第二槍擊中背部。警方在現場找到疑似屬於男子的刀具，而素帕妮交出的0.38口徑手槍中，共五發子彈，已有兩發射出。她向警方供稱兩人多年爭吵不斷，今年5月已離婚，男子當天闖入後開始破壞物品，還威脅「要開槍打死她」，讓她十分恐懼，強調開槍只是出於自衛。警方表示，過去確實曾多次接獲兩人家庭糾紛報案，目前案件仍在調查中。