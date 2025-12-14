我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東市仁愛國小於13日校慶運動會上發生一起恐怖事件，一名45歲曾姓男子中午喝醉酒之後，持刀追砍2名多看他一眼的高中生，一路追進屏東市仁愛國小，高中生躲進學校保健室求救，校護同時將附近6名學童也拉進保健室並關門，警方獲報在3分鐘內火速趕到現場，將曾男控制，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。屏東警分局表示，13日中午12時57分獲報，指稱有男子持刀闖入屏東市校園。勤務中心立即派遣線上快速打擊部隊馳赴現場，員警在案發後約3分鐘內陸續抵達，迅速將持刀男子控制，現場未發生肢體衝突，亦無人受傷，但曾男由於酒醉，亦說不清為何持刀闖進校園的原因。據了解，曾男中午喝到整個人茫掉，身上帶著一把美工刀，騎自行車到仁愛國小附近，有2名高中生在門口等候其他同學，準備去看電影，高中生多看了一眼，曾男忽然狂性大發，大聲咒罵，並掏出刀來追上前去，高中生嚇得躲到校園裡，由於正逢仁愛國小校慶，許多學生、家長及老師在附近，目擊兩名學生被追殺，師生嚇壞了，所幸兩名學生躲進保健室求救，而學校的護理人員趕快將附近的學生都帶進保健室內後，關起門躲避。當時鍾姓護理師相當機警，把在周邊學童6人叫進保健室上鎖，並和高中生用身體將門擋住，第一時間通報校長、並打電話報警。警方控制曾男並即時隔離現場、排除危害，當場查扣美工刀1把，同時確認曾嫌有酒後失序情形。全案警方訊後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，並同步啟動校園安全維護機制，另將建請檢察官聲請羈押，以防再犯。屏東警分局表示，除持續強化校園周邊巡邏及大型活動安全部署外，亦已啟動校園安全通報機制，與校方保持即時聯繫，確保師生及社區安全。同時呼籲民眾，若發現可疑人、事，務必立即撥打110報案，共同防制暴力事件發生。