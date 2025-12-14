我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市31歲陳姓女子獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，去年9月15日僅帶大女兒回娘家，4個月大女嬰獨留在租處7天活活被餓死，檢方向法院聲請羈押獲准，全案橋頭地檢署偵結，依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴陳女，建請法官依兒少法加重量刑，陳女事發後被羈押至今，她多次請求撤銷羈押，但法院認為有高度逃亡可能性，近日第5度裁定延長羈押。檢警調查，陳女去年5月生產後，因無力支付住院費用，社會局接獲醫院通報，協助租屋、領取單親補助、媒合嬰幼兒用品，6月及8月先後將2名女兒送托嬰中心照顧，直到9月初都正常，陳女也無情緒問題，後來托嬰中心因腸病毒疫情停課，9月18日復課時，陳女曾依規定請假。而陳姓單親媽媽獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，去年9月9月15日，陳女帶大女兒回娘家，把4個月大的女嬰獨留在租屋處，自9月17日開始請假未送托，直至同月23日回家後，接到社會局來電詢問么女狀況，才告知社工女嬰已死亡。據了解，陳女交友複雜，2名女兒的生父不同，陳女原本與母親同住，去年5月生下小女兒後，家人不滿她沒有謀生能力卻又再產女，把她趕出家門。案發後陳女無法交代離家8天的去向，僅稱有回娘家過夜並參加聚會，期間母親及社工詢問，陳女均謊稱委託他人照顧，阻斷外界救助機會。全案橋頭地檢署主任檢察官施家榮啟動婦幼保護小組，經指揮警方深入調查，傳喚死者生父及證人到案訊問，同時查扣監視器仔細分析後，聲請羈押被告，與「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」，順利突破案情，全案依殺人罪偵結起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，建請加重其刑。檢方認為陳女涉殺人罪嫌重大，複訊後，認有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，且涉最輕本刑 5年以上重罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。今年初，陳女被依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴。今年4月間羈押期滿，她以沒有逃亡動機以及願意接受電子監控為由，請求撤銷羈押，但法院以所犯最輕本刑10年以上重罪，有逃亡以規避刑事責任的高度可能性駁回，法院近日第5度裁定延押，陳女自12月16日起延長羈押2個月。