中央氣象署表示，今（14）日至明（15日）晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，最冷時段落在週日晚間到下週一清晨（15日），局部地區低溫跌破10度，回溫要等下週一（15日）白天。
🟡今天天氣：冷氣團抵達了！今入夜低溫跌破10度
今天（14日）大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。
冷氣團最冷的時間在週日至下週一清晨，中部以北、宜蘭低溫下探11度至14度，局部地區跌破10度，北部、宜蘭平地和近山區、基隆北海岸有機會出現9度低溫，南部、東部則有15度至17度。
🟡今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
🟡明天天氣：下週三新一波東北季風增強！早晚偏涼
下週一清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大臺北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；12月15日、16日各地為晴到多雲，只有在基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
🟡一週天氣：下週一白天開始回暖 下週三又有東北季風增強
下週三（17日）又有新一波東北季風增強，各地早晚稍涼，北台灣高溫跌1至2度，沒有明顯降溫；下週四、下週五（18日、19日）水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有短暫雨，下週六（20日）降雨趨緩。
資料來源：中央氣象署、環境部
