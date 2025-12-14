我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊國手何彥誼表現很精采。（圖／資料照，國際自由車環台賽）

台灣知名自由車品牌GIANT公布重鎊消息，；同時，GIANT也將在明年舉行「捷安特潛力選手培訓計畫」海選，挑選台灣年齡17-20歲之間的選手前往西班牙接受培訓，接續跟何彥誼一樣通往世界二級職業車手之路！GIANT從2022年開始推動「捷安特潛力選手培訓計畫」，一手創建計畫的巨大集團執行長劉素娟說：「亞洲選手資源又很貧瘠，但又需要很紮實的訓練，我們想要為這些選手提供一條很有效的路徑來培養他們，我們有贊助一級和二級車隊，又碰巧聽到Kern Pharma 車隊有一個育成的Finisher車隊，我們認為這樣子的一步一步進去，年輕車手可以獲得專業的指導並且在歐洲競技的環境下成長。何彥誼今在捷安特特別為他舉辦的記者會上說：「很開心也很興奮，這裡第一個要感謝捷安特的潛力選手培訓計畫，也要感謝家人和女友的支持，在這之前我都還不敢自居是職業選手，但現在我希望能成為第一位騎上三大賽的台灣車手。」何彥誼家人、女友和啟蒙教練黃章桐今都出席記者會，他感動的說：「我從一開始騎學姐們的Liv車開始，這三年來都是捷安特跟我一起成長，我每年待在歐洲的時間越來越長，23年是三個月、24年是四個月到今年己經是半年，這對一個選手來說非常非常重要，因為你沒有足夠的比賽跟訓練是不可能成為一個合格的職業車手，現在對我來說就是一個起點，一切才剛剛開始！」對於在2023至2025年於西班牙Equipo Finisher車隊的過程，何彥誼說：「第一年受到很大的衝擊，包括歐洲的飲食和氣候，造成身體很容易生病感冒；第二年2月車禍手腕差一點骨折，到5月才赴西班牙跟車隊會合，但我7、8月時覺得狀況非常好，進步的幅度來講是最好的，慢慢才有跟車隊融合的感覺，一直到今年感覺已經很順遂，年初環台賽表現還算可以，後來5、6月去西班牙狀況一直很好，不僅可以為車隊作工，並且還能獲得一次第5、一次第6不錯的成績。」何彥誼明年效力的西班牙Kern Pharma 車隊成立於1993年，雖然2021年才升為世界二級職業車隊(UCI ProTeam)，但車隊在2024年環西班牙自由車賽中，驚人的以外卡車隊獲得3個單站冠軍，當時還被許多媒體封為「歷代最佳外卡車隊之一」。西班牙Kern Pharma車隊經理Juanjo Oroz還特別遠道而來出席記者會，他接著說：「新的賽季給彥誼的任務，會先以協助團隊獲勝為主要目標，同時他要快速地適應新層級的比賽強度，在更高層級的賽事中，不斷地提升自己的競爭力。」對於明年全新賽季，何彥誼也很期待的說：「競爭肯定會比今年還激烈，我第一個目標就是去完成車隊指派的任務，因為歐洲UCI的比賽是非常非常困難，要完成車隊指派的任務是一件重要且很困難的事情，然後希望可以在亞洲的一些指標性的國際賽可以拿到代表性的成績；短期來說，明年環台賽車隊也會參賽，雖然還不確定屆時的角色，但會為車隊努力爭取好的成績。」成功將何彥誼推向世界二級職業車隊後，「捷安特潛力選手培訓計畫」明年再度將擴大舉辦海選，開放17-20歲的自行車選手進行申請報名，此次培訓計畫海選將分三階段進行篩選，第一階段為書面審查，選手填寫報名資料後，由Kern Pharma教練團依書面資料選出適合之選手進入第二階段；第二階段，選手將在6月前往Kern Pharma車隊大本營-西班牙潘普羅納(Pamplona)，與教練團進行約兩周的實際訓練與測驗，教練團將透過實際的測試與觀察，決定選手是否可進入第三階段；成功進入第三階段之選手，將在9月再次前往西班牙，與Finisher車隊之選手共同參與當地賽事(大約兩周/4場賽事，依實際賽事狀況而定)，教練團將藉由實戰觀察後，決定選手能否在來年加盟Finisher車隊。成為「捷安特潛力選手培訓計畫」首位騎進二級職業車隊的何彥誼透露，「到國外訓練要先有心理準備，同時要學好英語，自行車選手的生活其實都一直重複一直重複，你的比賽的量或你的訓練量達到一個階段的時候，你的身體才會開始進步到一個成熟的狀態，所以，這個過程你要忍得住孤獨並且要有忍受挫折的承受力，即便到現在，我還是一直有想放棄的念頭，你必須有足夠的熱情才能努力到最後！」