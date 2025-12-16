「陳耀訓·麵包埠」向來在中秋與春節前夕都會銷售「紅土蛋黃酥禮盒」，且往往是一盒難求，更曾被封為「比搶演唱會門票更難搶」。「陳耀訓・麵包埠」表示，今年首度推出春節限定版設計禮盒，攜手台灣首位執行過三金（金馬、金鐘、金曲）典禮主視覺的設計師方序中，外型、內裝都充滿巧思。陳耀訓蛋黃酥將於今（16）日中午12 點半在拓元售票系統正式開賣外，九大注意事項先看。
陳耀訓表示，紅土蛋黃酥銷售已邁入第七年，除了和親朋好友分享，也成為送禮表達心意的象徵。於是才想起要將春節檔期的紅土蛋黃酥量身定做限定版設計。春節檔期限定版禮盒以溫潤的淺黃色作為底色， 上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，細看之下圖型的排列組成亦是「春」字。
方序中以紅土蛋黃酥的焦點之一「層次」作為構想，把群山一層一層排列起來，搭配日出曙光，進而成為一幅「日出曙光，迎新年」的畫面，同時也是春字。畫面上則以經典版畫的顆粒感作為細節，他解釋，「細小的顆粒組成畫面，就像是日子是由許多微小的事物所累積起來的，由點而線而面， 才能連成一個具有意義的生活。」
蛋黃酥下有紅色卡片 每個字都是驚喜
年節限定版禮盒還有特別的小巧思。方序中在紅土蛋黃酥擺放的底襯之下，放了一張紅色卡片。卡片以燙金形式印著： 「新春好日馬上旺」等七個字，每個字分別就在紅土蛋黃酥之下。也就是說，當一顆蛋黃酥被拿起之後，就能看到某個字。待所有蛋黃酥被拿光時，新春好日馬上旺這個祝福詞也就浮現在眼前 。 而且 ，這張卡片也可以拿來書寫與寄送。
買禮盒將有機會拿到九百元兌換券 限量僅有100張
此次春節限定版紅土蛋黃酥禮盒更有小驚喜 。特別在紅土蛋黃酥當中放入九百元購物金兌換券，總計一百張。憑券可兌換陳耀訓·麵包埠的麵包與西點商品等。並確定將於今（16）日中午12 點半，在拓元售票系統預購。
🟡「陳耀訓·麵包埠紅土蛋黃酥禮盒春節限定版」販售資訊
商品內容：紅土蛋黃酥（1 盒 8 入）
售價：900 元
預購日期：12月16日 12：30
唯一預購管道：拓元售票系統
提貨日期：2025年12月26日到2026年2月14日
「陳耀訓蛋黃酥春節檔期預購」九大注意事項須知：
一、欲購票者請參考「拓元會員加入辦法」進行手機驗證，驗證通過方可開始購買，未完成驗證者恕無法購買，建議提早完成。
二、「陳耀訓‧麵包埠」紅土鹹蛋黃酥，每人限購8盒，限一個取貨日。
三、2026年02月14日為農曆年前最後取貨日，故當日未取貨，將無法保留至隔日。
四、無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
五、依「消費者保護法」第19條第1項及「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條規定，本商品之「保存期限較短」，故無七天鑑賞期；同時，蛋黃酥係屬「散裝」食品，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂，取貨後也不提供退貨服務。消費者於下單前請審慎考量後再予訂購。
六、預購僅接受線上信用卡刷卡。除了2025年12月16日開賣當天中午13:00之前「刷卡失敗」之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款，逾期付款者此訂單取消不予保留，相關訊息請留意網站公告。其餘刷卡失敗者，請重新購票。
七、提貨電子票券QR Code請小心保管，請勿任意截圖轉傳，以免遭有心人士惡意使用，影響自身權益。
八、請於購票前確認購票細節，並呼籲您不要購買來路不明的票券，以免自身權益受損，主辦單位將保留認定票券合法性之權利。
九、如遇颱風或其他天然災害等不可抗力之因素，導致消費者無法取貨或門市無法供貨時，則優先以取消訂單（退款）為處理原則。
米其林綠星等級LA ONE 今年春節新推「富桂費南雪禮盒」
另外，獲《米其林指南》綠星認證的法式餐廳「THOMAS CHIEN」同集團的烘焙品牌 LA ONE ，推出全新「富桂費南雪禮盒」，以象徵圓滿、貴人與補氣寓意的「桂圓」，結合法式經典「金磚費南雪」，打造出有台灣風土氣息的精緻小點，希望傳遞「馬年富貴來」的好意頭。
由天才餐飲創辦人簡天才領軍、起源米其林綠星餐廳的餐飲品牌 LA ONE，承襲一貫的友善環境與支持小農的精神。品牌以透明食材、貼近生活的美味與現代烘焙工法為核心，持續將永續價值融入日常餐飲，打造兼具風味與良善的產品線。
2026 馬年限定「富桂費南雪禮盒」共 9 入，含桂圓、鳳梨與鹽之花三種口味。「桂圓費南雪」取材台灣常見年節食材，以古法柴燒 6 天 5 夜的東山桂圓乾帶出柔和木質香，傾注焦化奶油的堅果香氣，使口感更溫潤、層次更豐富；鳳梨口味則呈現熱帶水果的清爽酸甜；經典鹽之花以平衡、細緻見長，是 LA ONE 年年熱銷的明星款。
此外，還有臺灣人的國民甜點鳳梨酥，LA ONE 一樣結合在地精神，選用大樹優質鳳梨作為內餡，再以百香果點亮風味。餅皮則揉入帕瑪森乳酪，入口更顯柔潤，串起獨特的南國水果香氣。簡天才表示，這款「百香乳酪鳳梨酥」靈感來自於 2014 年THOMAS CHIEN Restaurant 邀請米其林三星名廚 Pierre Gagnaire 客座餐會 ，當時他做了一道以百香果調味的醬汁，讓大師驚為天人！「富桂費南雪 9 入禮盒」建議售價為 每盒 780 元；「百香乳酪鳳梨酥 8 入禮盒」建議售價為每盒 570 元。即日起於 LA ONE Bakery 門市與網路商店同步上市。
資訊來源：陳耀訓·麵包埠、拓元售票系統、 LA ONE、THOMAS CHIEN
米其林綠星等級LA ONE 今年春節新推「富桂費南雪禮盒」
另外，獲《米其林指南》綠星認證的法式餐廳「THOMAS CHIEN」同集團的烘焙品牌 LA ONE ，推出全新「富桂費南雪禮盒」，以象徵圓滿、貴人與補氣寓意的「桂圓」，結合法式經典「金磚費南雪」，打造出有台灣風土氣息的精緻小點，希望傳遞「馬年富貴來」的好意頭。
由天才餐飲創辦人簡天才領軍、起源米其林綠星餐廳的餐飲品牌 LA ONE，承襲一貫的友善環境與支持小農的精神。品牌以透明食材、貼近生活的美味與現代烘焙工法為核心，持續將永續價值融入日常餐飲，打造兼具風味與良善的產品線。
2026 馬年限定「富桂費南雪禮盒」共 9 入，含桂圓、鳳梨與鹽之花三種口味。「桂圓費南雪」取材台灣常見年節食材，以古法柴燒 6 天 5 夜的東山桂圓乾帶出柔和木質香，傾注焦化奶油的堅果香氣，使口感更溫潤、層次更豐富；鳳梨口味則呈現熱帶水果的清爽酸甜；經典鹽之花以平衡、細緻見長，是 LA ONE 年年熱銷的明星款。
此外，還有臺灣人的國民甜點鳳梨酥，LA ONE 一樣結合在地精神，選用大樹優質鳳梨作為內餡，再以百香果點亮風味。餅皮則揉入帕瑪森乳酪，入口更顯柔潤，串起獨特的南國水果香氣。簡天才表示，這款「百香乳酪鳳梨酥」靈感來自於 2014 年THOMAS CHIEN Restaurant 邀請米其林三星名廚 Pierre Gagnaire 客座餐會 ，當時他做了一道以百香果調味的醬汁，讓大師驚為天人！「富桂費南雪 9 入禮盒」建議售價為 每盒 780 元；「百香乳酪鳳梨酥 8 入禮盒」建議售價為每盒 570 元。即日起於 LA ONE Bakery 門市與網路商店同步上市。