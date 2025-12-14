氣象專家林得恩表示，今天天氣「愈晚愈冷」，今（14）日至明日降溫最明顯，全台有感、強度達大陸冷氣團等級，之後氣溫回升，周五至周六（19日至21日）最暖。中央氣象署「今天天氣、一周天氣」出爐，周日外出外套不夠厚會後悔，低溫、回暖時間軸一次看。
入冬最強大陸冷氣團殺到！全台有感急降溫
氣象專家林得恩提醒，今天愈晚愈冷！根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，今明兩天（14日至15日）降溫最明顯，且是全台都有感，強度預測可達大陸冷氣團等級。
再來溫度開始逐日回升，以周五至下周一（19日至21日）增溫最顯著。12月23日之後溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。
降雨量不多！中南部進入枯水期
至於降雨變化趨勢，今（14）日起至12月27日期間，由於台灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量不會累積太多。尤其是中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。
氣象署：今晚明晨最冷、日夜溫差大
中央氣象署表示，今（14）日至明（15）日清晨受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚也是偏冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今（14）日大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。
周一（15日）白天起大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。今（14）日至明（15）晨基隆北海岸、東半部沿海含蘭嶼、綠島及恆春半島，要注意有長浪發生的機率。
中央氣象署一周天氣預報（12月14日至12月20日）
14日至15日清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，14日大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。
15日白天起大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；15日、16日各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
17日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。
18日東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
19日起東北季風稍減弱，水氣稍增多，19日、20日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
14日至15日清晨基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。
資料來源：中央氣象署、氣象專家林得恩
