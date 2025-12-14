周日放晴但冷爆！新北石門今晨12.2度最冷。氣象專家吳德榮表示，入冬以來首波、也是最強大陸冷氣團報到，今晚至周二清晨最冷，平地低溫恐跌破10度以下，民眾應注意保暖。中央氣象署表示，周一清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，天氣多雲到晴，僅迎風面零星降雨。
新北石門今晨低溫12.2度！白天有陽光、早晚像冰庫
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今（14）日清晨截至5時2分，台灣本島各地區平地的最低氣溫約在13至16度。不過在上午7時左右，新北石門富貴角最低溫已達12.2度。
氣象專家吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（14）日至周二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。
輻射冷卻加成！今晚、明晨、周二晨最冷
今晚、明（15）晨及周二早晨因輻射冷卻加成，氣溫會降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。
今（14）日各地區氣溫：
北部10至19度
中部11至23度
南部13至28度
東部12至27度
吳德榮補充，最新模式模擬顯示，周二白天起至周三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；周三晚至周四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。
周五、周六（19日、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。
中央氣象署10日報：周一晨前冷氣團影響，白天溫度回升
中央氣象署表示，周一（15）晨前受到冷氣團影響，周一白天氣溫漸回升，天氣多雲到晴，僅迎風面零星雨，以下為10日逐日重點預報。
12月15日（周一）：清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
12月15日（周一）清晨低溫預測：中部以北、宜蘭及金門、馬祖10至14度，南部、花東及澎湖14至16度，局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。
12月15日（周一）白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；12月15日至16日各地為晴到多雲，只有在基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
12月16日（周二）低溫預測：台灣各地及金門、馬祖14至18度，澎湖19度；12月15日至12月16日高溫預測：北部、東半部及澎湖20至25度，中南部25至27度，金門19至21度，馬祖15至18度。
12月17日（周三）：東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。
12月18日（周四）：東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣稍增，基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
12月19日（周五）起：東北季風稍減弱，水氣稍增多，12月19日至12月20日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
12月17日至12月20日低溫預測：台灣各地及澎湖、金門、馬祖15至20度；高溫預測:北部、東半部及澎湖、金門21至25度，中南部26至27度，馬祖16至19度。
風浪綜整：12月15日各海面陣風7至9級，浪高3至4米，風浪漸減弱；12月16日各海面陣風7至8級，浪高漸降至2米以下；12月17日至18日風浪稍增強，各海面浪高2至3米，台灣北部海面、台灣海峽、台灣東南部海面及巴士海峽有8至9級陣風。
12月19日至20日風浪稍減弱，巴士海峽有8至9級陣風，台灣北部海面8級陣風，其他海面風力7級陣風或以下，巴士海峽浪高2至3米，其他海面浪高2米以下。
12月21日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，12月22日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
12月23日東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：「氣象應用推廣基金會」吳德榮、中央氣象署
