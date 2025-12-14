我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李泰容將於12月14日正式退伍。（圖／翻攝自李泰容IG@ taeoxo_nct）

全球粉絲齊聲迎接「龍歸」 社群話題全面洗版

▲李泰容退伍後，將回歸團體同時展開個人音樂活動。（圖／翻攝自李泰容IG@ taeoxo_nct）

韓國超人氣男團NCT 127隊長李泰容於今（14）日正式退伍，結束自2024年4月15日開始、為期約20個月的軍旅生涯，此次服役期間，他以非公開方式完成國防義務，低調履行軍中責任，隨著退伍消息曝光，全球粉絲紛紛在社群上標註「龍歸」，象徵李泰容正式告別「軍白期」，也為其演藝生涯重新啟動揭開序幕，令粉絲高度關注後續動向。李泰容退伍消息一出，迅速在全球社群平台掀起熱烈迴響，中、韓等多地粉絲自發發起「龍歸」應援行動，相關關鍵字接連登上各國社群趨勢榜，包括韓國本地、以及泰國、印尼等海外市場，討論熱度同步攀升，不少粉絲形容這是等待多時的重逢時刻，也象徵偶像正式回歸舞台的起點。即使身處軍中，李泰容仍未完全與舞台斷線，他在服役期間完成自作曲〈LULLABY〉，展現持續創作的音樂能量，也多次透過Weverse與粉絲進行直播互動，值得一提的是，他曾在直播中以中文向粉絲表達感謝之意，展現親和力；退伍前夕更透過社群留下耐人尋味的文字，被粉絲解讀為回歸前的暖身預告，這段期間的穩定曝光，也讓粉絲十分期待。退伍後，李泰容的演藝規劃備受矚目，據悉他將回歸NCT 127團體活動補齊成員空缺，並參與全新專輯與全球巡演相關籌備，團員與業界多次強調，李泰容在舞蹈、饒舌與舞台核心定位上具備不可取代性。個人方面，李泰容也預計重啟「TY Track」音樂企劃，主導創作方向，並規劃於2026年展開個人巡演，同時持續兼顧時尚領域，保有國際品牌大使身分。長達近2年的等待，讓粉絲對李泰容的回歸投注更深厚的情感，不少支持者形容，這段軍白期不僅沒有削弱熱愛，反而加深彼此的連結，近年李泰容專注於音樂創作與公益行動，也為形象帶來全新定義，如今正式退伍，李泰容被視為即將以更成熟的姿態重返K-pop核心舞台，他的一舉一動都將成為全球粉絲關注焦點。