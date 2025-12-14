我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 警方當場喵喵成品逾47公斤、半成品300公斤，市值估計逾億元，成功攔下這些可危害40萬人次的毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高市警局仁武分局日前接獲情資，指稱在高雄市大樹區某工寮內疑有製毒工廠，立即與刑事警察大隊、湖內分局共組專案小組並報請橋頭地檢署指揮偵辦查獲辛男等3人涉案，當場查扣製毒工具一批及喵喵成品逾47公斤、半成品300公斤，市值估計逾億元，成功攔下這些可危害40萬人次的毒品。警方表示，經專案小組多日蒐證追查，於12月13日13時許見時機成熟，立即動員大批警力前往查緝，當場查獲辛男（約40歲）、李男（約27歲）及顏男（約27歲）等3名犯嫌涉案，現場查扣製毒工具一批及喵喵成品逾47公斤、半成品300公斤，市值估計逾億元。警方也指出，所幸查獲該製毒工廠，成功攔下這些可危害40萬人次的毒品，避免該批毒品流入市面戕害社會治安。3名犯嫌經警方詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。