美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日晚間傳出槍擊事件，目前已知多人中彈，至少造成2人死亡、8人重傷。槍手目前仍在逃。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，在當地時間13日下午4時過後，位在羅德島州的布朗大學發生槍擊事件，據校方發布的警示內容，槍手最後一次被目擊的地點，位於巴魯斯與霍利大樓（Barus and Holley Building）附近，該建築內設有工程學院與物理系，裡頭有超過100間實驗室、數十間教室及辦公室。槍擊發生時，該大樓正進行工程設計考試。有新聞媒體報導稱，多達20人受傷，但這項消息未被證實。布朗大學後續證實，此次槍擊已知造成2人死亡、8人重傷。有目擊者看見十幾輛救護車飛速趕往槍擊案現場，一名普羅維登斯市（Providence）居民表示：「我看到很多車開向事發現場，不幸的是，我看到有人倒在地上。看起來他們正在接受心肺復甦。」槍擊事件發生當下，該名居民就在附近，「我看到大約兩個人被擔架抬走了。」一名布朗大學的台灣學生簡江恆（Chiangheng Chien）表示，當時他正和另外三名學生在實驗室工作，突然收到學校發來的訊息，稱校園內有槍手，於是他們關掉燈、關上門，躲在桌子底下，等待封鎖大約兩個小時。簡江恆表示，後續又收到通知稱，要所有人從大樓中撤離，以便警方可以進行搜查、追捕槍手。但由於現場仍然處於混亂狀態，他仍在尋找安全的去處，「我現在不知道發生了什麼，也不知道我應該去哪裡。」美國總統川普（Donald Trump）已經聽取有關此次槍擊事件的簡報。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「願上帝保佑受害者及其家屬！」川普原先在巴爾的摩觀看陸軍對海軍的橄欖球比賽，將返回白宮應對此次槍擊案件。普羅維登斯警察局指出，目前仍在積極調查案情，現場狀況尚未完全釐清，呼籲校園及周邊地區民眾在另行通知前留在安全地點，避免外出。