▲John Cena（右）今日將結束WWE傳奇生涯，未來想看到他的身影，可能只剩好萊塢大螢幕。（圖／翻攝自WWE YouTube）

從擂台轉戰影壇 不是逃離，而是另一場挑戰

▲John Cena（左）熱衷於幫助弱勢，被視為近代WWE當家門面。（圖／翻攝自WWE YouTube）

努力、忠誠、尊重不只是口號 成就傳奇門面

▲沒看過John Cena摔角的，也知道他過去的迷因哏「冰淇淋」。（圖／翻攝自微博）

▲John Cena曾在奧斯卡頒獎典禮全裸上場頒發最佳服裝設計獎，再度造就一個新迷因。（圖／翻攝自微博）

John Cena傳奇生涯最終章播出資訊

當觀眾近年在好萊塢銀幕上，看見John Cena（約翰希南）以幽默又充滿反差感的角色形象活躍於好萊塢電影世界時，許多人或許已經逐漸意識到，那位曾經統治WWE擂台的「超人Cena」，正在慢慢走向人生的另一個篇章。如今這個轉變正式畫下句點，John Cena將於今（14）日完成WWE最後一場比賽，正式宣布從職業摔角退役，結束橫跨20多年的摔角生涯，也象徵一個時代的落幕。事實上，John Cena並非突然之間離開摔角世界，早在2015年他便逐步將重心轉向好萊塢，從不起眼的配角重新開始，慢慢累積演技口碑，他陸續參與《大黃蜂》、《玩命關頭》系列電影，以及影集《和平使者》等作品，成功擺脫「摔角選手跨界」的刻板標籤，站穩主流影壇。即便如此，在John Cena尚未親口說出「退休」之前，摔角迷們仍能不時在WWE重大賽事中，看到他驚喜現身，彷彿在提醒大家：那個屬於擂台的 Cena，從未真正離開。直到2024年《Money In The Bank》賽事上，John Cena親自站上擂台公開宣布退役計畫，並確認2025年將是自己摔角生涯的最後一年，所有人這才真正意識到，告別已經進入倒數。John Cena在2025年展開退休巡迴，暫時放下影壇工作，全心回歸擂台，為摔角生涯畫下最完整的句點。無論是與Cody Rhodes在《SummerSlam》的街頭戰，還是與AJ Styles在《Crown Jewel》的經典對決，都被視為寫給職業摔角的一封情書，也再次證明他仍是站在巔峰的傳奇。John Cena能成為WWE的門面人物，從來不只是因為冠軍腰帶數量，而是他長年身體力行的3大信念：「努力、忠誠、尊重」。無數後台人員與選手都曾提到，John Cena永遠是第一個到場、最後一個離開的人，不只顧好自己，還會主動協助新人排練、確認流程。這樣的職業態度，讓John Cena成為整個產業的標竿，即便在摔角迷之間，他曾歷經被噓、被質疑的時期，但回過頭來看，沒有人能否認他對摔角的付出與敬業。在亞洲粉絲間，John Cena因各種迷因被親切稱為「趙喜娜」，即使不看摔角的人也能叫出他的名字，甚至大家都記得他的經典迷因「冰淇淋」。然而對於John Cena本人而言，所有光環之下，他最珍惜的始終是職業摔角本身。John Cena曾坦言，演戲會受傷、會被評論傷到自尊，但WWE現場那股無可取代的魔力才是他真正的歸屬，如今當他正式離開那個曾經流汗、流血、流淚的四方擂台，留給世界的，不只是一位好萊塢明星，而是一位真正改變摔角歷史的傳奇。播出時間：12月14日08:00播出方式：