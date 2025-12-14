我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳子鴻推出的虛擬原民少女 Heya計畫暫停。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）

知名音樂製作人陳子鴻率領團隊打造的虛擬原民少女歌手Heya，才剛推出首支單曲《HEYA》就引來文化挪用爭議。今（14）日，陳子鴻透過社群平台發布聲明，宣布計畫暫停，並向所有團隊成員及導演組致歉，坦言是為了走得更快，必須先停下來調整腳步，直呼自己內心也非常難受。陳子鴻今日在臉書貼文寫道：「宣布計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚。那一瞬間，我心裡也很難受，因為我知道，那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後、卻被迫停下來的作品。」他強調：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須先停下來調整腳步。」他感謝團隊為此計畫付出的努力，並自責表示：「下次我會思考更周延，才不會辜負大家的努力。我們記取這次的教訓，繼續往我們認為對的方向前進。」陳子鴻也替團隊承受外界批評感到抱歉，指出：「外界不了解做這件事的難度和初衷，讓你們承受了這些批評，對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記。」陳子鴻團隊耗費心力打造的虛擬歌手Heya，設定為一位18歲、擁有台灣山海能量的虛擬原民少女，其首支單曲MV旨在探討反霸凌、環境保護等議題。然而，Heya的「原民少女」身分設定一經公開，便在網路上引發文化挪用的爭議，部分網友質疑虛擬歌手是否有權利代表或使用原住民族文化元素，亦有聲音疑問「到底是哪裡的原住民」。針對爭議，根據《自由時報》指出，陳子鴻提到初衷是希望結合科技與文創，並認為最能代表台灣的就是原住民，他表示團隊曾諮詢專家學者，被提醒「不要分族群、要族群融合」，且圖騰不能隨便用，因此刻意不分族群，Heya在MV中也未穿著特定原住民服飾，沒想到此說法仍不被買單。