正在進行全面重建的聖路易紅雀，再度出手在自由市場上「淘寶」。根據《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅雀已同意與前洛杉磯道奇火球男梅伊（Dustin May）簽下一份合約。這筆簽約被視為紅雀典型的「低風險高報酬」操作，期望這位擁有一頭招牌紅髮的右投手能擺脫傷病陰霾，成為球隊未來的交易籌碼。簽一年約附帶共同選項 曾是道奇奪冠奇兵根據《MassLive》記者科蒂洛（Chris Cotillo）的消息指出，雙方簽署的是一份為期一年的短約，並附帶2027年的共同選項（Mutual option）。目前具體的財務細節尚未曝光，合約正式生效仍待體檢通過。現年28歲的梅伊（Dustin May）曾在2020年以新人身分幫助道奇拿下世界大賽冠軍，當時他那動輒百英里的伸卡球讓人印象深刻。然而，傷病始終是他職業生涯揮之不去的夢魘。回顧梅伊的病歷表，幾乎可以用「慘不忍睹」來形容。他在2021年接受了尺骨附屬韌帶重建手術，隔年又飽受背傷困擾，2023年則因前臂拉傷缺席大半賽季。最離奇的是，他在2024年復健手臂期間，竟因意外導致食道撕裂，緊急動手術後整季報銷，完全沒有登板紀錄。直到2025年賽季，他終於復出，先後效力於道奇與波士頓紅襪。雖然整季出賽25場，但防禦率（ERA）高達4.96，獨立防禦率（FIP）4.88，每局被上壘率（WHIP）1.42。更糟的是，他在被交易到紅襪後，又因右肘神經炎僅出賽6場就高掛免戰牌。儘管傷病史豐富，但梅伊在去年11月受訪時曾表示，自己已經從最近的傷勢中完全康復。若紅襪當時打進分區系列賽，他甚至已經準備好登板。對於正處於「大拍賣」重建模式的紅雀來說，這筆簽約的邏輯相當清晰。在將王牌葛雷（Sonny Gray）送往波士頓，且預期資深投手米克拉斯（Miles Mikolas）將離隊的情況下，紅雀輪值出現大洞。梅伊預計將填補利伯拉托（Matthew Liberatore）與麥葛雷維（Michael McGreevy）身邊的輪值空缺。紅雀高層的如意算盤是，先讓梅伊在開季保持健康並投出過往身手，屆時到了明年夏天的交易大限，就能將他賣給急需補強投手的季後賽球隊，換取更多潛力新秀。