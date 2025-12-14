每年「3大流星雨」中壓軸登場的「雙子座流星雨」，今（14）日晚上7時30分，輻射點會從東北方升起，流星數量逐漸增多，每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，台北市立天文館表示，今年雙子座流星雨觀賞條件極佳，《NOWNEWS》也整理「雙子座流星雨」的觀賞秘訣，迎接年末最美的夜景。
🟡雙子座流星雨是什麼？
雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈。
🟡2025雙子座流星雨出現日期、時間
2025年雙子座流星雨將在12月14日晚上至12月15日清晨達到極大期，雙子座流星雨的輻射點大約於12月14日晚上7點30分左右從東北方升起，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2025雙子座流星雨天氣
中央氣象署指出，雙子座流星雨爆發恰巧遇到「大陸冷氣團」襲台，因此氣溫相當寒冷，不過全台各地天氣穩定，雲量只有北部稍微多一些，所以觀賞條件依舊不錯；「觀星合適度」方面，馬祖4顆星，高山、中南部、澎湖、金門3顆星，北部、宜花東2顆星。
氣象署提醒，今晚至明晨，北部、宜蘭低溫只有11至12度，局部地區受輻射冷卻影響，有低於10度的可能，中部、花蓮13至14度，南部、台東、澎湖15至17度，金門、馬祖12至13度；特別要注意，越往山上越冷，3500公尺以上高山氣溫接近0度，除了保暖之外，也要小心路面積冰的情況。
🟡2025雙子座流星雨線上直播
配合天氣晴朗，建議民眾可以外出抬頭直擊雙子座流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會在12月14日晚間8時起，在合歡山進行YouTube 線上直播；南瀛天文館晚間7時起也會同步開啟直播活動。
資料來源：台北市立天文館、中央氣象署
