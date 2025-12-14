我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎打造「鐵牛棚」的決心展露無遺！根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）最新消息指出，老虎隊已與資深終結者簡森（Kenley Jansen）達成協議。雙方將簽下一份為期1年、總值1100萬美元（約新台幣3.6億元）的合約。這位現役「救援王」的加盟，不僅為老虎隊的後防注入強心針，更有機會在底特律寫下挑戰生涯500次救援成功的歷史新頁。根據《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）補充報導，這份合約除了千萬年薪外，還附帶了2027年的球隊選擇權（Club option），目前合約仍待體檢通過後正式生效。現年38歲的簡森是大聯盟史上最偉大的終結者之一。他生涯目前累積476次救援成功，高居歷史第四位。只需再拿下3次救援成功，就能超越名人堂球星史密斯（Lee Smith）躍居史上第三；若能再添24次，更將成為繼李維拉（Mariano Rivera）與霍夫曼（Trevor Hoffman）之後，史上第三位躋身「500救援俱樂部」的傳奇成員。回顧2025年賽季，效力於洛杉磯天使的簡森表現依舊穩健。他在59局的投球中繳出2.59的防禦率（ERA）、29次救援成功，每局被上壘率（WHIP）更是優異的0.95。這也是他生涯第8度單季出賽超過60場，耐戰力驚人。不過數據也顯示出歲月的痕跡，簡森去年的每九局三振率（K/9值）下滑至8.7，這是他職業生涯16年來首度跌破10。這是老虎隊本週在牛棚補強上的第二筆重磅操作。就在簽下簡森之前，球團才剛以2年1900萬美元簽回季中交易來的芬尼根（Kyle Finnegan），加上去年球季原本的終結者維斯特（Will Vest），以及表現穩定的左投霍頓（Tyler Holton）與赫特（Brant Hurter），總教練A.J.辛區如今手握一副好牌。簡森的加入將讓牛棚分工更具彈性，芬尼根（Kyle Finnegan）與維斯特（Will Vest）可視情況擔任佈局投手（Setup man）或在賽事後段隨時救火，老虎隊的比賽後段防線將成為各隊打者的惡夢。