美國軍方表示，美國與敘利亞部隊的車隊13日在敘利亞中部遭遇伏擊，2名美國陸軍士兵和一名平民口譯遭到疑似為伊斯蘭國（Islamic State）戰士的攻擊者擊斃。美國總統川普（Donald Trump）誓言將進行「非常嚴厲的報復。」根據路透社、華爾街日報報導，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，這起襲擊發生在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra），「當時部隊正在與當地重要人士接觸」。會議進行期間，一名單獨行動的槍手突然出現在窗戶，並以機槍向部隊開火。美軍與敘利亞部隊隨即還擊並壓制，美方緊急呼叫醫療支援，敘利亞部隊隨後追擊並擊斃槍手。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體發文寫道，聯軍夥伴已擊斃攻擊者。一位美國高級官員表示，初步評估顯示伊斯蘭國很可能實施了這次襲擊。不過伊斯蘭國目前未宣稱犯案。案發地區不在敘利亞政府掌控範圍內。敘利亞國家通訊社（SANA）引述一名安全事務消息人士的說法報導，這起攻擊另造成2名敘利亞軍人受傷。美國直升機將傷者疏散到敘利亞靠近伊拉克邊境的（Al-Tanf）地區的一個美軍基地。三名當地官員告訴路透社，襲擊者是敘利亞安全部隊的一員。敘利亞內政部發言人巴貝（Noureddine el-Baba）表示，該男子在安全部隊中沒有擔任領導職務，且12月10日一份評估指出，「這名槍手可能具有極端思想，原定12月14日發表相關處置」。巴貝說，敘利亞曾警告過該地區可能發生伊斯蘭國襲擊的可能性，「但國際聯盟部隊未考量敘方關於伊斯蘭國可能滲透的示警。」川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，誓言將進行「非常嚴厲的報復」，並悼念「三位偉大愛國者」的逝去。他同時轉述，敘利亞總統夏拉對此「感到極度震驚且不安」。這次襲擊事件發生在敘利亞宣布與美國領導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議後不到一個月。該協議宣布之際，恰逢敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）訪問白宮。近幾個月來，美國領導的聯盟在敘利亞進行了針對伊斯蘭國嫌疑分子的空襲和地面行動，敘利亞安全部隊也經常參與其中。敘利亞上個月也在全國範圍內展開行動，逮捕了70多名被控與該組織有聯繫的人。