▲朱孝天（左）過去曾透露拍攝《流星花園》時，所有人身上穿的都是夜市批發貨。（圖／翻攝自朱孝天微博）

《流星花園》幕後真相曝光 F4其實過得很節省

▲朱孝天演《楚留香傳奇》曾引起頗大爭議，外型現代感的他，不像觀眾印象裡的古裝美男。（圖／摘自央視網）

F4不是兄弟但不失聯 朱孝天看淡光環談生活

近期，「F4-1」的消息在社群上熱議不斷，有網友翻出朱孝天過去登上《吐槽大會》第3季時的影片，發現他與F4其餘成員關係不佳早已有跡可循。朱孝天當時一上台便以輕鬆自嘲的方式與觀眾打招呼，坦言能受邀參加節目「很開心、也很榮幸」，隨後開酸拍攝《流星花園》時成本極低，不僅全完都穿夜市貨，就連劇中開跑車橋段都要省錢。談到經典代表作《流星花園》，朱孝天以半開玩笑、半爆料的方式揭開當年拍攝內幕，他透露當時劇組製作預算相當有限，戲裡F4看似穿著時尚，其實服裝全是到夜市「批發」來的，並非精品置裝；劇中出現的各式跑車，也都是借來撐場面，每次入鏡後立刻停車，不只為了避免刮傷賠錢，連油錢都得省，這段話不僅顛覆觀眾想像，也讓經典作品多了一層真實感。身為曾經的偶像劇代表人物，朱孝天也毫不客氣地把刀往自己身上插，他直言偶像劇演員初期確實不太需要演技：「長得好看比較重要。」並順勢調侃喬恩年過四十，該開始磨練演技了。朱孝天更笑談《笑傲江湖》中喬恩飾演的東方不敗「令人印象深刻，但方向有點偏」，隨後補上一句自己演過楚留香，卻早就知道比不過鄭少秋：「因為人家演的才是真香。」自嘲功力十足。針對外界長年好奇的F4私下關係，朱孝天坦言成員之間並無不合，只是早已沒有共同工作的機會，聯絡自然變少，他更用「海爾兄弟其實只是一起賣冰箱」的比喻，幽默拆解大眾對團體情誼的浪漫投射。朱孝天坦承如今的自己早已不再光鮮亮麗，但對現況感到非常滿意，也直言生活本就平淡，偶像也是普通人，要吃飯、呼吸、單身都是正常選擇。在節目中，朱孝天也另外點名侯佩岑，提到她母親對女兒的高標準要求，卻反過來用「當個良家婦女就好」作為笑點，藉機調侃天下母親對女兒的最低期待，他更誇張描繪若母親不同意婚事，侯佩岑只能「先向媽媽請示」的情境，用吐槽方式暗諷侯佩岑媽媽當了多年「第三者」，也讓現場笑聲不斷。