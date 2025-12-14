有民眾日前在「買房知識家」臉書社團表示，自己和太太看中一間8年屋齡的小透天厝，屋主開價1100萬元，太太斡旋出850萬元，讓他忍不住上網發問「這樣會砍太多嗎？」許多人指出，「你有出價的自由，他也有不賣的權利」、「近期成交8折的也不少」、「仲介有收斡旋就代表有機會」。
出價是開價77折 不少人認為太低、買不到
原PO表示，自己和太太一起去看了一間8年的小透天，屋主開價1100萬元，屋內家具都不會搬走，過幾天後太太下了斡旋，出價850萬元，等於是開價打了77折，不知道會不會砍了太多。不過原PO也指出，該建商在附近的新建案才賣1200萬元以內，而且物件位於郊區，出門轉個路口就是農田美景，是每天都能看到青山綠水的地方。
對此，有人認為原PO出價真的太低，「如果我是屋主，應該是不會賣」、「屋主應該不會賣」、「買得到才怪」、「屋主底價可能在960萬元到1000萬元之間」、「感覺成交價在1000萬元到1050萬元」。
代書：用類似房型近一年實價登錄估算 屋主持有成本也要算
不過也有其他人表示，「反正出價未必成交，你有出價的自由他也有不賣的權利」、「開1100萬，出850剛好而已！賣方可以選擇不要賣啊…買房當然要買便宜，誰要買貴」，還有人分享經驗，「1120（萬元）透天，我880（萬元）成交，已經過戶」、「仲介有收斡旋就代表有機會」。
也有專業代書指出，雖然附近新案的價格1200萬元以內，8年屋開價1100萬元偏高了，但比較準確的方式應該鎖定附近也是屋齡5到10年的小透天，近一年實登價格，才能判斷850萬元斡旋是否太誇張，有實際的市場依據，談判時才有談成的機會。還有內行人指出，屋主貸款利息、仲介成本和房地合一稅2.0稅制等，都會反映到價格上。
資料來源：「買房知識家」臉書社團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
