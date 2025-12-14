我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬國弼努力還債，如今約莫還有近600萬債務。（圖／馬國弼臉書）

負債停滯有原因 創業投資反成最大重擊

▲馬國弼過去承認還債的日子很痛苦，可是他在社群網站上發布的照片，多半是笑口常開，很少看到愁眉苦臉的表情。（圖／翻攝自馬國弼IG）

開幕後問題連連 一年多苦撐仍難止血

▲馬國弼過去因職棒簽賭欠下5000萬債務，如今還到剩下600萬（圖／翻攝自馬國弼IG）

藝人馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）2013年因簽賭事件背負高達5,000萬元債務，人生一夕翻轉，為了還清欠款，他選擇淡出原本熟悉的演藝光環，轉而投入各種工作維生，這些年來靠著不斷接案、主持、通告與勞力型工作，一步一步還錢，也因此獲得不少外界鼓勵，近期他受訪坦言，目前負債金額已降到約500至600萬元，但這個數字其實停留了一段時間，之前投資雞排店又遇到股東抽成過高慘賠200萬，剩下債務始終難以再往下消化。根據《ETtoday星光雲》報導，馬國弼透露，還債進度卡關與自己曾嘗試創業有直接關聯，當時他看準餐飲市場，投資一家主打美式風格的雞排店，希望藉此增加穩定收入，加速還債進程，該店原本由4名股東共同組成，各自負責不同專業領域，而他則負責行銷與曝光，善用自身藝人身分協助宣傳，甚至親自到店站台，盼能順利打開知名度。然而，就在店面與裝潢都已完成、即將開幕之際，其中一名負責原物料與技術的股東，突然提出要求希望額外抽取營業額10%，這項條件讓馬國弼與其他股東難以接受，認為已違反原先協議精神，幾經討論後團隊決定另尋資金，並終止與該名股東的合作，卻也因此失去關鍵的炸雞技術，讓整個營運計畫被迫重來。在缺乏完整技術與餐飲經驗的情況下，雞排店雖然順利開幕，但實際營運卻狀況不斷，馬國弼回憶店面從彰化一路轉戰到逢甲夜市，希望能提升人潮，但口味不穩、流程不熟練，導致顧客抱怨頻頻。即使努力調整，店內每個月仍持續虧損，最終撐了一年多仍選擇收攤，累積損失高達196萬元，讓原本就沉重的財務壓力雪上加霜。談到現在的生活狀態，馬國弼坦言仍背負著對股東的債務，每個月扣除基本開銷後，至少要擠出15萬元用來還錢，他直言自己必須想辦法讓每月收入超過這個門檻，否則債務只會停在原地，儘管創業失利帶來挫折，但他仍選擇正面承擔，期盼能一步步撐過難關，把剩下的近600萬元慢慢清零。