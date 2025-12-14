台北東區地標遠東SOGO敦化館營業31年，將於今（14）日晚間9時30分正式閉店熄燈。遠東SOGO表示，敦化館因租約到期結束營業，作為全台首家精品百貨，陪伴台北人走過逾30年歲月，今晚將與消費者道別，最後營業日全館出清下殺3折起。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，今早近11時在開門營業前，門外已有10多人排隊等待，民眾不捨表示：「關門前我來三次了，今天最後一天，還是來吃個飯逛一下。」
SOGO敦化館謝幕之夜！董事長親到場溫馨送客
遠東SOGO敦化館是全台第一間精品百貨，自1994年開幕至今已31年，將於今（14）日晚間9時30分完美謝幕，和民眾道別。《NOWNEWS今日新聞》記者今早直擊，在百貨11時開門接客前，已有10多人在門口等待。等進場的民眾陳小姐表示，「關門前我來三次了，今天最後一天，還是來吃個飯逛一下，很可惜也很懷念。」
SOGO表示，在最後一個營業日，今晚6時至8時現場將提供紀念照速拍留影服務，晚間9時15分至9時25分謝幕之夜邀請聲樂家到場演出，由董事長、主管親自送客。SOGO也特別製作「紀念磁鐵」讓粉絲收藏，與敦化館1樓裝置合照並上傳社群，標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，可憑APP內快樂購卡兌換紀念磁鐵1份，在指定樓層集章完畢再抽秀泰電影票。
SOGO敦化館最後一天！全館出清特賣3折起
SOGO敦化館熄燈特賣最後一天，全館出清下殺3折起，並能搭配滿額贈，1樓至2樓指定精品滿2萬元送1000元，全館滿萬元送500元，當日累計消費達指定門檻再享各等級小家電好禮，且於敦化館單日累計消費滿1萬元，可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。
SOGO敦化館內有不少人氣餐廳，包括漢來海港在台北的首間分店，營業10年也將同步結束。而Sarabeth's 紐約早餐女王台灣首店進駐近10年，也將跟隨SOGO敦化館一起邁入歷史。
SOGO敦化館原址換新百貨？誠品董事長：沒計畫
買下原房東仁愛企業股權的皇翔建設，原先是計畫在原址改建豪宅，不過近期傳出部份SOGO敦化館櫃位收到詢問，若更換百貨業主是否有意留下經營。而皇翔日前回應表示，豪宅改建案「暫無開工計畫」，確定延後，是否招商新房客都還在處理中。
至於外傳皇翔積極尋找新百貨業主接手，被點名的誠品董事長吳旻潔9日受訪時直言：「確實有人來談，但誠品不會接手，沒有這個計劃。」在SOGO敦化館劃下句點後，未來原址將由新商場進駐或改建豪宅仍是未知數。
