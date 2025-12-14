中央氣象署今（14）日上午表示，由於東北風明顯增強，一直到明（15）日晚上，「屏東縣」有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率，「新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，目前已發布「陸上強風特報。」
🟡強風特報
📌影響時間：14日上午至15日晚上
📍橙色燈號：屏東縣
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣
氣象署提醒，強風燈號代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。
氣象署說明，今天大陸冷氣團報到，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。
冷氣團最冷的時間在周日至周一清晨，中部以北、宜蘭低溫下探11度至14度，局部地區跌破10度，北部、宜蘭平地和近山區、基隆北海岸有機會出現9度低溫，南部、東部則有15度至17度。
資料來源：中央氣象署
