日本每年底都會選出象徵著一整年的「今年的漢字」（今年の漢字），而2025的年度漢字也在12日揭曉，由「熊」字當選。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，「今年熊真的走進日本人的生活」，除了熊害之外，日本還深受鄰國領導人「維尼熊」的影響，盼日本首相高市早苗能夠在日本在2026年完成「熊退治」。矢板明夫在臉書上發文表示，日本京都清水寺公布了「2025年的漢字」是「熊」，雖然看似好像是輕鬆的新聞，但對於不少日本人來說，其實一點也不輕鬆，甚至帶著一種說不出口的沉重感。「因為今年，熊，是真的走進了日本人的生活。」矢板明夫首先指出最直觀的熊害，他表示今年日本各地熊害新聞不斷，牠們闖進住宅區、學校、商店，甚至奪走人命。「這不只是自然界的問題，而是人口老化、山林管理失能、地方衰退累積多年的結果。日本社會第一次如此清楚地意識到，原本被視為『在山裡的問題』，已經來到了自家門口。」矢板明夫接著表示，「也正是在這樣的背景下，和『熊』有關的另一個畫面也讓人印象深刻。」他提到，日本各地動物園的貓熊被一一送回了中國，雖然日本人似乎對這些熊貓依依不捨，但「租約到期」，道是有情也無情。「熊出現在街頭帶來恐懼，貓熊的離開卻留下失落，今年的日本，對『熊』的情緒是複雜而沉重的。」矢板明夫還提到了經濟層面，指出，2025年，日本的經濟實際也是「熊」市。雖然表面經濟數字看起來亮眼，但由於日圓貶值、物價上漲，帳面是牛市，體感卻是「熊」市。「對一般民眾來說，未來的不確定感，遠比股價曲線來得真實。」矢板明夫續指，還有一個「日本媒體寫的含蓄，但民間心裡都明白」的理由，也就是今年日本深受鄰國領導人「維尼熊」（指中國國家主席習近平）的影響。矢板明夫表示，習近平在九月慶祝抗日戰爭勝利，還揚言要活150歲，話語裡充滿抗日、反日敘事；十一月後制裁接連出手，限制觀光、施壓演藝活動，甚至發生中國戰鬥機以火控雷達瞄準日本自衛隊機的事件。「這些行為不只是在外交層面製造摩擦，也直接把不安投射到日本社會。」矢板明夫指出，日本有句話叫「熊退治」，原意是「清除威脅、守護家園」。如今的熊，未必只是指山林裡的野獸，而是各種逼近生活邊界的不安來源。「日本需要的，不只是應付熊害的對策，更是面對外在壓力與內部失衡的決斷。」最後，矢板明夫表示，希望在高市早苗的帶領下，2026年的日本，能真正完成屬於自己的「熊退治」。不是逃避，而是正面迎擊，去除大家的不安，讓社會重新找回穩定的力量。