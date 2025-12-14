我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克今（14）日在NBA盃（NBA Cup）四強賽，靠著當家後衛布朗森（Jalen Brunson）狂飆40分的帶領下擊退奧蘭多魔術，強勢挺進冠軍戰。賽後，尼克總教練布朗（Mike Brown）難掩激動，高調向全聯盟喊話，認為布朗森絕對有資格成為年度最有價值球員（MVP）的熱門人選。面對魔術隊的防守，布朗森如入無人之境。他在39分鐘的上場時間內，全場27投16中，包含兩顆三分球以及罰球線上9罰6中，高效率繳出40分、8助攻與4籃板的統治級數據。賽後，總教練布朗在接受《NBA》記者西格爾（Brett Siegel）訪問時，對自家愛將的表現讚不絕口，「這就是他的實力，他一直沒有得到足夠的讚譽...我希望全國性的媒體能更多地關注到這一點，這正是他應得的評價。」布朗認為，聯盟應該更正視這位頂級後衛的價值，將其列為 MVP 的領跑者。回顧整場比賽，魔術在首節結束時還以36比33取得微幅領先。但尼克在第二節甦醒，打出一波38比28的攻勢逆轉戰局，並從此掌控了比賽節奏。勝負的分水嶺在於進攻效率與防守嚇阻力，尼克全隊投籃命中率高達61%，並獲得23次罰球機會，更送出7次阻攻；反觀魔術整體命中率僅46%，罰球與阻攻數皆不如對手。除了布朗森的飆分秀，尼克先發五人得分全數上雙。剛轉隊不久的唐斯（Karl-Anthony Towns）表現同樣亮眼，全場11投9中攻下29分、8籃板，O.G.阿努諾比（OG Anunoby）貢獻24分，布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）也分別挹注16分與12分。贏下這場關鍵戰役後，尼克目前的戰績來到18勝7敗，暫居東區第二，僅落後給底特律活塞2場勝差，並領先波士頓塞爾提克3場勝差。尼克接下來將獲得短暫休息，全隊已將目光鎖定在12月17日舉行的NBA盃冠軍戰。他們的對手將是奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺之間的勝方。