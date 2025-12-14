我是廣告 請繼續往下閱讀

三商巧福湯匙為何特別重？台灣人反讚爆：根本餐飲業頂標

對於餐飲品牌「三商巧福」所使用的湯匙感到不解，認為使用上感受特別重，甚至還堅持使用了多年，認為不只客人拿取不方便，員工整理清洗時也有重量上的負擔

▲有民眾對於三商巧福湯匙特別重原因感到不解，認為使用上不便，員工清洗也不易。（圖／翻攝Threads）

三商巧福湯匙優點太多！穩定性高又耐用：保證品質完美

才能維持湯入口的溫度，保持湯的風味不受溫度影響，「食器其實在味覺體驗佔了很重要的部分，只是很多人都覺得就只是個工具罷了」，且該款湯匙穩定性高，不容易滑進碗內

較重的湯匙耐用度也高，不僅耐摔、耐高溫，也不容易變形或破裂

使用陶匙餐具不僅保證食物品質又環保以外，還可以讓顧客減少食安疑慮

▲三商巧福使用的湯匙耐用度高，不僅耐摔、耐高溫，也不容易變形或破裂，比起輕薄的塑膠湯匙，使用壽命更長。（圖／記者陳雅雲攝）

三商巧福湯匙「堅持使用超過30年」！前店員分析原因：尊重客人

但使用瓷器與瓷碗是對客人的尊重，強調這是特別訂製請人開模的瓷器，專門針對牛肉麵所設計的，在食安角度上也比較沒有問題

餐飲品牌「三商巧福」是台灣家喻戶曉的牛肉麵連鎖店，但近日有顧客發現，三商巧福堅持使用陶瓷碗與厚重湯匙，其中湯匙甚至特別重，使用起來特別不便，且容易發出聲響，讓人不解背後設計原因。有位網友在Threads發文詢問，表示一直以來，「到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年」。問題曝光後，反而引來大批老饕讚賞三商巧福，認為、「這個湯匙讓湯喝起來有溫潤的感覺」，大讚三商巧福根本是餐飲業頂標。綜合網友提出看法，不少人認為三商巧福採用瓷器，，放在碗邊也不容易傾倒。此外，，比起輕薄的塑膠湯匙，使用壽命更長。還有人提到，，背後暗藏的優點大過於缺點。據了解，連鎖餐飲品牌「三商巧福」在台灣擁有多間分店，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的七七巧福，1986則更名為三商巧福，成為台灣家喻戶曉的牛肉麵連鎖店。而三商巧福開業至今，都堅持使用厚重的湯匙，不僅標示成為品牌形象，更成為品牌記憶點。三商巧福使用厚重的湯匙超過30年以上，就有前員工跳出來分析，雖然有許多餐飲業者使用美耐皿裝食，成本相對較低，客人甚至覺得輕巧好用，，認為「自己是寧願用重一點、安全、尊重的器皿」。