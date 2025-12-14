我是廣告 請繼續往下閱讀

▲包翠英（如圖）現身坣娜追思會，感嘆說，「人生很脆弱、很無常、很無奈。」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲歐陽龍（如圖）帶著遺憾、不捨面容送別坣娜。（圖／讀者提供）

美聲天后坣娜今年10月14日過世，其追思會《IN LOVING MEMORY》今（14）日於猶太社區中心（JCC）舉行，現場白色花籃佈滿，張小燕、王偉忠、陳美鳳都獻上哀辭，而資深藝人包翠英稍早抵達會場，帶著遺憾送別坣娜，「我覺得從小聽到癌症，就像被宣判死刑，這種東西是一輩子的，說不定下次就是我了，人生很脆弱、很無常、很無奈。」今稍早上午10時30許，包翠英現身坣娜追思會，受訪時談及對方字句艱難，當年從另一有人得知坣娜罹患肺腺癌，相當震驚，由於自己也長年受大腸癌纏身，包崔英深有感悟：「我覺得從小聽到癌症，就像被宣判死刑，這種東西是一輩子的，說不定下次就是我了，人生很脆弱、很無常、很無奈。」「今天來見祂，蠻難過的」包翠英哽咽地說，回憶起距離上次見到坣娜，是對方結婚大喜之日，「我很高興祂邀請我去婚禮，祂很幽默地叫我『包美女』，後來我去美國定居，中間沒有聯繫，祂那時候正在走紅」，包翠英深嘆一口氣，「希望祂一路好走解除痛苦，如果有另外一個世界，平平安安吧！」台灣第一代名模包翠英現年61歲，2018年罹患大腸癌3期，直到2024年才公開此事，期間默默做了14次化療跟49次放療，去年5月回診追蹤，所幸癌細胞及血液指數控制下來，她提到開刀後醫師又馬上把肚子縫起來，「說從沒有看過那麼大的腫瘤，像手腕這麼粗」，如今送別好友坣娜，內心百感交集。稍早歐陽龍受訪分享心中的坣娜，第1句話便吐露：「好朋友一路好走」，表示坣娜平時做瑜伽，狀態一直維持不錯，常聚在一起吃飯，歐陽龍雖不記得上一次見面，但坣娜過去私下向自己提過身體狀況，怎料再聽到消息，便是離世，歐陽龍無奈嘆息：「太年輕了！」帶著遺憾、不捨面容走進會場。