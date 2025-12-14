2026丙午馬年被稱為60年一遇的「赤馬紅羊劫」，命理專家柯柏成表示，2026丙午馬年犯太歲的生肖包括「馬、鼠、牛、兔」，需特別注意人際、感情、事業與健康。最簡單的方式就是到廟裡點燈，也可配戴羊形飾品或擺放羊造型擺件化解沖煞。此外，立春（2026年2月4日）當天建議避免吃羊肉，減少太歲影響；2026年走好運的生肖則是「羊、虎、狗」較佳，但需善用智慧分辨小人與貴人。
2026「4生肖」犯太歲！如何避免、安太歲方法一次看
命理專家柯柏成指出，太歲星就是天文上的木星，古代稱為歲星，公轉太陽一週為11.8618年，取整數就是約當12年，正好對應黃道上12生肖的每一年。2026丙午馬年，木星進入馬這個生肖的對應位置，根據八字理論有4種狀況特別要注意，分別是沖、破、害、刑4種需要注意的年度狀況。
2026年（丙午年）犯太歲的主要生肖：
◾屬馬（值太歲／刑太歲）：運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非。
◾屬鼠（沖太歲）：對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來的豔福絕對不是福。
◾屬牛（害太歲）：和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化。
◾屬兔（破太歲）：人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手，或是其他不當的吸引力。
2026「3生肖」走運！別將小人當貴人
命理專家柯柏成補充，2026年「3生肖」有貴人相助！屬羊的會遇到六合貴人，屬虎、屬狗的有三合貴人，無論健康、學業、事業、財運都容易有貴人相助，但比較麻煩的是，常把貴人當仇人、把小人當貴人，這和自己個別的八字結構及運勢有關，因為貴人出現有時也伴隨著壓力與督促，如何辨別及善用貴人之力就要靠自己的智慧。
犯太歲該怎麼辦？命理專家柯柏成解釋，傳統上最簡易的就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，宮廟都有早晚課誦經祈福迴向給施主，進而達到消災解厄的安太歲的功效。
不過柯柏成也提到，生肖只是大群體方向，每個人的八字結構喜忌不同，還是有個別的處理方式。宮廟裡的點燈是眾生通用，即便不是犯太歲的生肖，點了也可讓自己元神光彩。
小朋友犯太歲別擔心！床頭放羊玩偶可解沖煞
安太歲的另一種方法是配戴羊形象的墜鍊或手環，或是將三羊開泰雕塑藝術品放在辦公室桌上，就有安太歲的功效。若是小朋友犯太歲，可以在床頭放隻羊玩偶，有這種羊的形象就可以解太歲的沖煞。
柯柏成說：「由於太歲這種特性，個人一定是主推素食。」但如果暫時不能避免肉食，建議立春當天（2026年2月4日）至少要避免吃羊肉，可以減少太歲的影響，因為太歲爭著要的羊，把它吃下肚，太歲自然就找你的腸胃健康麻煩。
什麼時候可以開始安太歲？「冬至」過後先卡位
至於什麼時候要安明年馬年的太歲？柯柏成說，可以配合各宮廟開放登記的時間，有時候歹年冬排隊還點不上，廟裡的燈位都是有限，原則上冬至（12月21日）過後就可以開始點燈安太歲。
資料來源：命理專家柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
