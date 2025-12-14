秋冬女生最愛買的保暖鞋推薦！台灣國民品牌NET在Threads爆紅，挖出像極了歐美品牌的「UGG雪靴平替版」，厚底雪靴、毛絨雪靴價格都只要1折不到搶翻天，還有粉絲發現超可愛的瑪莉珍娃娃鞋款、勃肯後空毛毛拖款，流行性很強卻最便宜只要299元起，《NOWNEWS今日新聞》記者整理NET秋冬美鞋5大款式、貨號、價格一次推薦。
NET：「UGG雪靴平替版」299元起！瑪莉珍、毛毛拖5大款式、價格一覽
冬天保暖雪靴大行其道！台灣國民品牌NET近期又在Threads爆紅，被挖出像極了「UGG雪靴平替版」，包括民俗風滾邊的厚底雪靴、蓬鬆一圈毛設計的毛絨雪靴，卻只要歐美品牌1折不到的價格，而且穿起來腿細又顯瘦，掀起超多人到門市搶翻天。
還有網友發現超可愛的瑪莉珍娃娃鞋款，繫上腳背一條鞋帶、露出襪子增加層次感；還有類似勃肯設計的後空毛毛拖鞋款，一連出了好幾款都有毛絨設計的元素，流行性很強卻最便宜只要299元起。
《NOWNEWS今日新聞》記者整理NET雪靴5大款式、貨號、價格一次推薦：
2025今年NET雪靴、毛毛鞋共有5大款式最受歡迎，記者幫大家查詢好貨號、價格、顏色一次看。不過根據讀者回報，目前很多家門市都已經被大家掃貨、剩下商品有些不太齊全，建議大家先到官網查庫存、打電話到門市詢問，或只好多跑幾間門市挖寶了。
◾️29862保暖厚底雪靴399元：（米白／駝／咖啡）三色
◾️29861毛毛裸跟雪靴459元：（駝／淺褐／黑）三色
◾️29838女平底毛毛鞋（瑪莉珍娃娃鞋款）299元：（雪白／淺咖啡／咖啡／豹紋）
◾️20850後空毛毛鞋299元：（米白／駝／咖啡）三色
◾️29830後空包頭平底鞋359元：（米白／深灰／鐵灰／淺卡其／陶土色）
GU：「女裝繫帶芭蕾運動鞋」日韓超流行
另外，再推薦GU近期於日韓也超熱賣的「女裝繫帶芭蕾運動鞋」，擁有芭蕾舞鞋與運動鞋底的混搭設計，採用緞面與麂皮異材質拼接，在腳跟與足弓有著貼合良好的立體鞋墊設計，並且鞋面上選以鞋帶與繫帶雙設計，兼具美觀好看與舒適包覆性。
◾️357744「女裝繫帶芭蕾運動鞋」990元（灰／黑／深咖），也分享給大家。
NET、Threads、GU
