入冬首波大陸冷氣團襲台，中央氣象署預報員曾昭誠表示，全台氣溫越晚越冷，尤其今晚至明晨（12月14日至12月15日），北台灣將出現10度以下的最低溫，中南部也跌破14度以下，冷氣團預估明天上午減弱，短暫回暖後，周三、周四（12月17日至12月18日）再迎接一波東北季風。
冷氣團強勢襲台 今晚明晨跌破10度
曾昭誠指出，隨著冷氣團南下，北台灣今天率先降溫，中部以北、宜花上午只有15至16度，入夜過後南台灣也會被冷氣團影響，今晚到明晨，冷氣團搭配「輻射冷卻」，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭都會區只有12至14度，近山區、空曠地區有可能跌破10度，中南部最低溫則預估下探14度以下。
周三又有東北季風 北東雨勢再起
曾昭誠說明，今天台灣中層雲系減少，所以環境轉乾、降雨減少，西半部陽光露臉，僅花東、恆春有零星降雨，整體環境屬於乾冷，周一、周二（12月16日）維持類似天氣，周三、周四新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部降雨機率增加，周五、周六（12月19日至12月20日）南方水氣增加，降雨範圍擴大。
曾昭誠提及，周二冷氣團減弱後，台灣各地低溫14至18度，高溫在北部、東半部20至25度，中南部25至27度，全台日夜溫差較大；周三至周四東北季風影響，北部、東半部溫度略降，周五、周六又會回暖。
資料來源：中央氣象署
