47歲女星阿雅（柳翰雅）2014年先有後婚，嫁給美籍華人、藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切（Dzogchen Ponlop Rinpoche），此後她曾淡出螢光幕一段時間，專心照顧女兒，也鮮少提及與丈夫相處的互動。近日阿雅則罕見在網路節目上公開聊到老公，她笑說自己是很需要「愛的語言」的人，例如擁抱等等，老公會滿足她，更會手寫卡片給她，讓她覺得很有心。
阿雅罕提轉世活佛老公 夫妻相處超甜
最近在一場訪談中，網紅papi醬詢問阿雅：「妳跟妳老公浪漫嗎？」阿雅罕見正面回應夫妻相處的情況，她坦言：「我覺得我是比較需要那種…我會需要有愛的語言，有那種抱抱啊。我老公他是會給我寫卡片的，就這一點我覺得就是很有心」。
阿雅與老公雖然長期遠距離，但透過這些浪漫舉動，她還是能感受到老公的愛意。女兒受到老公的耳濡目染，也有寫卡片給阿雅的習慣，可見一家人相處裡來很和諧有愛，家庭氣氛融洽。另外，阿雅也被問到會不會邀請老公看她平時愛追的「霸總小說」，阿雅秒回答：「不會」，讓現場眾人笑翻。
阿雅遠距離戀愛 結婚11年和老公依舊分開住
阿雅過去公開宣布婚訊時，僅低調表示老公英文名字叫Tony，在美國工作。後來外界才得知阿雅低調的原因，原來她的老公是轉世活佛竹慶本樂仁波切，且阿雅是他的第2任妻子。阿雅婚後則為了顧全家庭，曾息影過一段時間，近年才又開始慢慢復出、經營社群。
據悉，阿雅老公竹慶本樂仁波切現居美國西雅圖，開設佛學中心傳授藏傳佛教，和阿雅當初是在美國認識的，後來開始遠距離戀愛。阿雅生小孩時，曾在美國和老公一起生活過，但最終因為工作關係，還是選擇返回亞洲。如今兩人攜手走過11年婚姻，感情依舊很穩定，羨煞旁人。
資料來源：微博
