我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨今（14）日宣布，將在12月27日於新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，價格為「一顆為新北應援的心」，被外界視為民眾黨主席黃國昌參選的首場造勢活動。黃國昌更語帶保留地說會有「神秘嘉賓」，至於是否為前黨主席柯文哲，黃國昌表示，當天神秘嘉賓請容他賣關子，請外界拭目以待，「至於老大（意指柯文哲），這就讓他自己宣布好了，我不要幫他做決定」。黃國昌今天上午與新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、有意參選新北市第5選區（板橋）市議員的國際部主任林子宇召開記者會，說明將於12月27日在新莊洪匯廣場舉辦「為新北應援 × DO THE BEST」活動，將於明（15日）晚上8時在ACCUPASS平台開放搶票，價格為免費，只需帶「一顆為新北應援的心」。針對黃國昌語帶保留地說會有「神秘嘉賓」是否為前黨主席柯文哲，以及目前新北市藍白合作進度？黃國昌表示，當天神秘嘉賓請容他賣關子，請外界拭目以待，「至於老大（意指柯文哲），這就讓他自己宣布好了，我不要幫他做決定」。黃國昌提及，民眾黨與國民黨面對2026選戰彼此間的合作，目前按照進度非常順利進行中，有說過先談政見、政策與願景，確定後才有下一階段，而關於選區間如何合作，甚至縣市長要如何進行最好方式推出一組最強團隊，目前智庫對接的初步工作已經完成，民眾黨將盤整2026全國候選人共通政見，此刻正在進行黨內討論跟意見收攏。黃國昌指出，至於外界關心的縣市長提名時程，民眾黨會按照自己的既定腳步跟節奏進行，但也說過有最大誠意、善意跟國民黨共推一組最強團隊，此事從一開始都沒任何改變，但遺憾過去話講這麼明白，上次徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長後，民進黨仍有人擔心到各種放話或攻擊，「請大家拭目以待，民眾黨用最大誠意跟善意，為了台灣人民、國家未來，跟國民黨合作共推一組最強團隊的決定不會有任何改變」。