入冬首波大陸冷氣團來了！天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（14）晚至明（15）日清晨，北部、宜蘭低溫12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，只有10至13度，體感甚至下探到6度！就有日本教授分享居家保暖4招，其中一招是把氣泡紙貼在窗戶上，實測室內氣溫可以升高5度！
窗戶貼氣泡紙
日本慶應義塾大學理工學部教授伊香賀俊治表示，家中最容易流失溫度的地方就是「窗戶」，想要升高室內溫度，可以從窗戶下手。網路購物時收到的氣泡紙先別丟掉！伊香賀俊治指出，可以把氣泡紙裁剪後貼在窗戶上，就能形成隔熱層，減少高達50％的熱能流失，如果家中有開電暖器，也能節省電費。
女星余皓然過去上節目也分享，她有位嫁到韓國的閨蜜，推薦她使用氣泡紙貼窗戶，表示韓國那邊相當流行，而且韓國也做過實驗，窗戶貼了氣泡紙之後家裡溫度升高5度！余皓然表示，自己先在窗戶噴上水，再把氣泡紙平整的那一面貼在窗戶上，再用膠帶固定邊緣，貼完之後，原本要開到最強的暖氣，開到中等就很溫暖了。
選材質厚、長度及地的窗簾
材質較厚、長度及地的窗簾可以讓冷空氣不容易進入家裡，也可以保持室內的溫度。
泡熱水澡或足浴
睡覺前可以用40度左右的溫熱水泡腳15分鐘，或是泡一個熱水澡，能讓身體溫度上升，如果不喜歡泡腳，或是沒辦法泡澡，也可以用圍巾保暖頸部，這樣身體可以很快溫暖起來。
電暖器放在窗邊
電暖器可以放在靠窗的位置，透過加熱窗邊冷空氣，形成室內空氣循環，減少天花板和地面的溫差，不過要注意，電暖器不能放得離窗簾太近，以免過熱引發火災。
資料來源：天氣風險公司
