9歲美國網紅、YouTuber布賴爾（Brielle Bird）過世！昨（14）日其親屬於社群IG宣布噩耗，布賴爾2020年罹患第4期神經母細胞瘤，開始插管、化療，經歷5年艱辛過程，最終仍不敵病魔逝世，親屬心碎喊道：「We love you for eternity！妳在地球上的目的已經完成了，陪伴妳回家的歷程是我們這一生最神聖最榮幸的事。」
布賴爾家屬昨於社群IG發文表示，「You are the miracle! Your purpose on earth was fulfilled, and it was the most sacred privilege to escort you home.（妳是奇蹟，妳在地球上的目的已經完成了，陪伴妳回家的歷程是我們這一生最神聖最榮幸的事。）」
文中寫道，布賴爾抗癌歷程鼓舞了許多人，散發的光芒宛如照亮了世界每一個角落，「我們將用溫柔的方式想念她，我們會在蜻蜓的身上尋找妳，我們永遠不會停止分享妳的故事。請常來看我們，妳的臥室門永遠是打開的，遊戲室的燈也會一直亮著。」
布賴爾母親肯德拉透露，2022年布賴爾一度康復，怎料2024年1月癌症復發，病情急劇惡化，今年7月進入安寧照護病房，今年8月她收到了來自偶像亞莉安娜（Ariana Grande）的禮物，對方還親自錄製的祝福影片，布賴爾生命最後，在家人的愛與陪伴之下走完。
🔺資料來源－
Kendra Bird IG
