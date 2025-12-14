我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥7度登上小巨蛋，讓粉絲都十分興奮。（圖／記者葉政勳攝影）

甜歌橋段突喊卡 紙花搶戲意外成焦點

▲羅志祥一邊碎碎念粉絲一邊寵粉，讓現場笑聲不斷。（圖／記者葉政勳攝影）

重來一次還要算帳 自虧演唱會笑點製造機

羅志祥迎來出道30週年里程碑，昨（13）晚於台北小巨蛋舉辦紀念巡演，不僅是他演藝生涯的重要節點，也是第7度站上小巨蛋舞台，象徵他在華語流行音樂圈的長青地位，演唱會一開場氣氛熱烈，小豬也卯足全力帶來高規格舞台演出，從歌單安排、舞群編制到視覺設計都誠意十足，期望讓歌迷留下難忘回憶。不過羅志祥演出到一半突然生氣，原來是因為粉絲們瘋搶紙花導致演出一度中斷，讓他笑喊：「我先回家了！」羅志祥小巨蛋演唱會進行不久卻出現突發狀況，在〈愛轉角〉演出發生小插曲後，羅志祥緊接著帶領舞者演出〈全糖獨家〉，現場卻突然向導演示意中斷表演，他當場轉向觀眾，語帶無奈地「抱怨」歌迷注意力全被舞台上方噴灑的心型紙花吸走，直呼：「我在表演，結果大家都在撿東西！」讓全場先是一愣，隨後爆出笑聲。羅志祥索性把戲做足，對台下歌迷喊話：「這麼甜的歌，你們全部抬頭看紙花，我這安排很用心耶！」甚至誇張表示：「我先回家了！」等大家撿完再回來表演，沒想到歌迷真的乖乖彎腰狂撿，場面既荒謬又可愛，小豬見狀一邊碎念、一邊偷笑，充分展現他與粉絲之間獨有的默契與互動感。在全場笑聲中，羅志祥隨後搭乘升降台退場，接著「重新來過」完整演出該段舞台，還不忘反虧粉絲：「剛剛是我錯，現在是你們錯了！」更要求大家回家剪掉前段影片，幽默反應讓氣氛再度升溫，這段即興互動也成為當晚最具記憶點的橋段之一，意外替演唱會增添更多娛樂性。除了插曲連連的互動橋段，羅志祥也在演唱會上帶來全新作品〈做伙〉的全球首唱，這首歌是他出道以來首度挑戰全閩南語創作，描寫平凡人在現實與夢想之間努力生活的心境，他邀請歌迷一同合唱副歌，卻發現大家似乎準備不足，當場又故作嚴肅要求歌迷「回答我」，再次引爆笑聲，也為演唱會畫下溫馨又逗趣的註解。