▲永野芽郁經紀公司近期悄悄更換經紀公司官網上永野芽郁的短髮照。（圖／翻攝自永野芽郁經紀公司STARDUST官網）

不倫疑雲延燒 廣告全面撤下成重創關鍵

▲已婚人夫田中圭（左）與永野芽郁在2020年拍電影認識、2021年出軌交往，時間疑似與坂口健太郎重疊。（圖／映画『そして、バトンは渡された』公式@baton_movie）

豪宅恐成止血工具 事務所內部運作曝光

▲永野芽郁（如圖）歷經跟田中圭、坂口健太郎的戀情爭議後，傳出跟前經紀人籌備復出計畫，Netflix也願意給機會，讓她主演新作。（圖／翻攝自永野芽郁IG@mei_nagano0924official）

日本人氣女星永野芽郁近日悄悄更新個人官方網站形象照，一頭過往標誌性的長髮正式剪成俐落短髮，並染上茶棕色系，整體風格明顯轉向成熟內斂，此舉被外界解讀為她為重返演藝圈所做的重大形象調整，也是她在不倫戀後首度公開新造型，力拚復出演藝圈。據傳，永野芽郁為了償還10億日圓（約2億新台幣）天價違約金，目前將出售4億日圓（約8047.1萬元新台幣）豪宅。回顧事件源頭，永野芽郁於今年4月被日媒點名，捲入與已婚男星田中圭之間的「不倫疑雲」，同時還牽扯另一名男星金武俊，形成複雜的私生活爭議，儘管當事人始終未正面承認，但消息曝光後，品牌方迅速反應，多項代言與廣告在短時間內全面下架，對她原本穩定的商業價值造成重擊，也讓她一度消失在螢光幕前。根據日媒《女性SEVEN》報導，起初相關企業雖未即刻追究永野芽郁違約責任，但隨著爭議持續發酵、負面聲量未能有效止血，部分廠商近期已重新啟動合約中的「形象損毀條款」，要求賠償違約金。業界推估，永野芽郁整體金額恐高達10億日圓，折合新台幣約2億元，對任何藝人而言都是沉重負擔，也讓永野芽郁的財務狀況首度成為話題焦點。消息人士指出，藝人面臨鉅額違約金時，通常由事務所先行代墊，再透過分期或未來收入攤還，不過永野芽郁被傳出態度相當強硬，選擇自行承擔所有責任，永野芽郁於2023年購入、市值約4億日圓的高級公寓，因而被外界視為最可能率先變賣的資產，用以應付眼前的龐大賠償壓力，相關傳聞也引發網友熱議。儘管陷入低潮，業界對永野芽郁的評價並未全面翻轉，她長年累積的演技實力與票房號召力仍被看好，只要作品表現穩定，未來仍有機會回到高片酬行列。此次永野芽郁剪短髮、低調接演新作，被視為她對外釋出的「重新出發」訊號。對永野芽郁而言，這不只是造型改變，更是一場賭上職涯的翻身之戰，隨著她確定接演Netflix新片《我的瘋狂女權女友》，也象徵在經歷數月風波後，永野芽郁正式踏出復出第一步，試圖重新建立觀眾與業界的信任。