前中央氣象局長鄭明典表示，台灣附近出現排列與風向平行的「雲街」，「冷高壓偏南」將為台灣帶來乾冷天氣，並讓夜間「輻射冷卻」效應增強、日夜溫差擴大。中央氣象署提醒，今晚至明晨（12月14日至12月15日，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭空曠地區恐跌破10度，中南部低溫也可能降至14度以下。
鄭明典透過臉書分享衛星雲圖指出，當一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」；目前北方冷空氣流經暖水面產生雲系，也稱為「冷平流雲系！」
鄭明典說明，台灣附近的雲街排列線條和風向平行，所以透過雲街的走向，可以看出冷空氣的來源；這一次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，是「冷高壓偏南」的特徵，冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態。
鄭明典提及，乾冷的環境會讓部分地區夜間有更明顯的「輻射冷卻」低溫出現，日夜溫差也更大；中央氣象署也提醒，今晚到明晨，冷氣團搭配「輻射冷卻」，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭都會區只有12至14度，近山區、空曠地區有可能跌破10度，中南部最低溫則預估下探14度以下。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典提及，乾冷的環境會讓部分地區夜間有更明顯的「輻射冷卻」低溫出現，日夜溫差也更大；中央氣象署也提醒，今晚到明晨，冷氣團搭配「輻射冷卻」，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭都會區只有12至14度，近山區、空曠地區有可能跌破10度，中南部最低溫則預估下探14度以下。