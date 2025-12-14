我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大陸冷氣團影響至周日至周一清晨，中部以北、宜蘭低溫下探11度至14度，局部地區跌破10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

前中央氣象局長鄭明典表示，台灣附近出現排列與風向平行的「雲街」，「冷高壓偏南」將為台灣帶來乾冷天氣，並讓夜間「輻射冷卻」效應增強、日夜溫差擴大。中央氣象署提醒，鄭明典透過臉書分享衛星雲圖指出，；目前北方冷空氣流經暖水面產生雲系，也稱為「冷平流雲系！」鄭明典說明，台灣附近的雲街排列線條和風向平行，所以透過雲街的走向，可以看出冷空氣的來源；這一次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，是「冷高壓偏南」的特徵，鄭明典提及，乾冷的環境會讓部分地區夜間有更明顯的「輻射冷卻」低溫出現，日夜溫差也更大；中央氣象署也提醒，，中南部最低溫則預估下探14度以下。