秋冬手搖飲料控愛喝濃厚茶味，台灣目前最有人氣5大焙茶推薦！可不可熟成紅茶表示，「靜岡焙茶烏龍奶」新品「免費升級」加鮮奶的歐蕾版本；迷客夏表示，靜岡焙焙鮮奶回歸；CoCo都可表示，「冬韻擂焙珍奶」去年狂賣百萬杯，12月兩杯88元優惠快喝；五桐號杏仁凍焙茶冰沙等3款；茶湯會也有焙茶拿鐵系列讓店員做到手軟。《NOWNEWS今日新聞》記者整理5大焙茶手搖飲料，推薦最新優惠價格，本文提供給讀者一次掌握。
可不可熟成紅茶：「靜岡焙茶烏龍奶」新品！免費升級鮮奶歐蕾版
可不可熟成紅茶表示，12月16日將全新推出「靜岡焙茶烏龍奶」，標榜以烏龍茶底開喝焙茶濃韻搭配乳感層次，濃香推薦微冰微糖比例。
12月16日至12月18日，開賣首三日限定，點購靜岡焙茶烏龍奶「免費升級」加鮮奶的歐蕾版本！相當於現省10元好大方。而且12月16日至2026年1月4日，可不可會員單筆飲品消費滿130元，即送電子抽獎券一張，最大獎有機會獲得「雙人來回機票」帶你去看富士山。
迷客夏：冬季限定「靜岡焙焙鮮奶」重磅回歸！
迷客夏冬季限定「濃・焙茶系列」重磅回歸，選用靜岡特選製茶名家的焙茶、研磨成細緻茶粉，喝得到完整茶韻甜香。眾多網友齊推薦搭配綠光鮮奶的「靜岡焙焙鮮奶」1分糖甜度最剛好，北部價中杯70元、大杯90元；榮獲ITI風味絕佳二星獎章的「靜岡焙焙烏龍拿鐵」北部價中杯65元、大杯75元。
CoCo：「冬韻擂焙珍奶」熱賣百萬杯！12月兩杯88元優惠
CoCo都可表示，「冬韻擂焙珍奶」嚴選馬玉山客家擂茶配方，將14種營養穀物、豐富豆類研磨成粉，散發濃郁香氣再加入Q彈蜜珍珠，內行人推薦「喝溫的」有夠療癒，官方證實去年熱賣百萬杯，大受歡迎。
CoCo都可表示，12月專屬都可訂限定優惠，「百香雙響炮L／冬韻擂焙珍奶L」領券享「任兩杯88元」優惠！提醒大家，飲料含有穀物碎粒，建議飲用前請適度搖勻、小心吸食。
五桐號：「杏仁凍焙茶冰沙」3款推薦！
現在聯名Care Bears的五桐號表示，以日本鹿兒島焙茶為基底打造3款限定新品！粉絲最推薦「杏仁凍焙茶冰沙」，綿密焙茶香還咬得到滑嫩杏仁凍；「鐵觀音焙奶茶」則有厚實茶韻搭配醇厚奶香；香濃「焙茶珍珠可可」開喝苦甜可可風味並放入Q彈珍珠，滿足咀嚼控。
12月起在外送平台Uber Eats有獨家滿額活動，消費滿300元即可獲得「Care Bears保冷二杯袋」！提醒大家，實際數量依照各門市庫存為主，數量有限，送完為止。
茶湯會：焙茶拿鐵熱賣！變身雪糕 全家便利商店開吃
茶湯會表示，焙茶系列新品選用日本靜岡焙茶粉，濃香焙茶搭配優質牛奶的「焙茶拿鐵」，一上市就熱賣、讓店員做到手軟。現在茶湯會還把「焙茶觀音雙Q奶茶」變成雪糕版本，咬得到搭配咖啡凍與黑糖QQ，只在全家便利商店限定販售。
資料來源：可不可熟成紅茶、迷客夏、CoCo都可、五桐號、茶湯會
