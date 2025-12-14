我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯合航空一架由華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）飛往日本東京的客機，在起飛時其中一個引擎生引擎故障、失去動力。該客機緊急被迫緊急折返。所幸在這次事件中，機上290人均安。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，聯合航空編號803的波音777-200客機，在13日下午從華盛頓特區杜勒斯國際機場起飛後，其中一個引擎失去動力，被迫緊急折返。聯合航空表示，803班機原定從華盛頓杜勒斯國際機場飛往東京羽田機場。FlightAware 數據顯示，這架飛機經常執行這兩個城市之間的長途飛行。即時空中交通管制（ATC）錄音顯示，管制人員在冷靜但緊急的情況下協調航班返航，討論依緊急程序釋放燃油，並清空航道讓飛機返回杜勒斯機場，同時通知地面人員待命。周邊有居民拍攝到該班機飛在上空釋放燃油，準備進行迫降。此外在社群平台上也能看到許多影片顯示，機場跑道附近冒出大量濃煙。803客機迫降時，機場跑道附近起火、冒出濃煙。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）後續表示，這架飛機引擎護蓋脫落起火，導致地面樹叢燃燒，但火勢已迅速撲滅。大都會華盛頓機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）發言人麥吉（Emily McGee）表示：「火勢已撲滅，該航班於下午1點30分左右返回杜勒斯機場安全降落，並接受了機場消防應急人員的檢查。」聯合航空發言人在聲明中表示，機上275名乘客和15名機組人員均未受傷。此外，針對此次狀況，聯合航空表示，暫時關閉了機場的一個聯合俱樂部貴賓室，以協助受影響的乘客並為旅客重新訂位，另一架班機在13日稍晚飛行。美國聯邦航空管理局（FAA）發言人證實，該單位將針對此起事件展開全面調查。這起事件發生在航空旅行動盪的一年。今年發生了多起備受關注的安全事件，包括跑道入侵、嚴重的亂流受傷，以及政府關門在旅行高峰期間加劇了航空系統日益增長的壓力。