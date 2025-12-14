我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多全球5分店將遷址！CEO鬆口證實有台灣「可能門市是它」

▲今年好市多（Costco）「黑色購物節」將於11月20日起正式登場，活動為期1週，一直到11月26日才結束，讓會員天天爽搶便宜。（圖／記者陳明中攝）

未來也將針對部分「來客數高、營運量能接近飽和」的門市進行遷址調整，2026年會計年度將安排5家分店遷址，包括美國3家、加拿大1家、台灣1家。

但外界推測有可能是先前已曝光的高雄店

▲好市多執行長宣布台灣有分店將遷址，外界猜測有可能是台灣好市多起家厝「高雄店」。（圖／翻攝Google地圖）

好市多2026年遷址計畫公布！預期成果再創佳績

門市遷址計畫是將原本營運量已趨近飽和的高銷量門市，搬遷至規模更大、停車空間更充裕，同時可擴建設有加油站的新地點

▲美式賣場好市多（costco）進軍日本25年從未關閉分店，且近期展店迅速，日本學者分析經營和設店策略。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

不只高雄店被關注！好市多台中第3間分店「傳落腳西屯區」

▲台中市政府宣佈台中精機3.21公頃大基地通過變更，台中第三家Costco有望落腳此處。（圖／台中市政府提供，2025.12.04）

台灣好市多（Costco）共有14家門市，遍布全台主要城市且表現亮眼，但，雖然瓦克里斯未公布實體門市與地點，但外界猜測正是台灣好市多起家厝「高雄店」。好市多於美東時間11日下午五時，召開2026年會計年度第一季財報電話會議，好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）在會議上透露，宣布全球展店計畫將有所調整，直接表示「公司最近遭遇了一些挑戰」，因西班牙多個倉庫建設計畫遭到工期延誤，在2026會計年度開店目標原先預計為35家分店，將下修至28家。瓦克里斯在會議中也投下震撼彈，鬆口表示除了陸續開設新門市以外，雖然瓦克里斯並未透露具體門市與遷址計畫，。綜合媒體報導，瓦克里斯說明，，透過遷址升級的方式，讓好市多能夠替會員提升更好的購物體驗。瓦克里斯指出，完成搬遷分店計畫後，預計銷售成長將明顯增加，帶動當地市場經濟。這也顯示，在好市多未來計劃藍圖中，台灣市場被視為值得投入資源優化的重點區域。值得一提的是，除了遷址計畫受到關注以外，先前傳出好市多將開設台中第三間分店，選址計畫備受外界關注，雖然針對相關消息，好市多僅回應「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適地點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。」