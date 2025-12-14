台灣好市多（Costco）共有14家門市，遍布全台主要城市且表現亮眼，但近期好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）在2026年會計年度第一季財報電話會議表示，未來全球5間門市將進行遷址計畫，其中就包括台灣1間門市，雖然瓦克里斯未公布實體門市與地點，但外界猜測正是台灣好市多起家厝「高雄店」。
好市多全球5分店將遷址！CEO鬆口證實有台灣「可能門市是它」
好市多於美東時間11日下午五時，召開2026年會計年度第一季財報電話會議，好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）在會議上透露，宣布全球展店計畫將有所調整，直接表示「公司最近遭遇了一些挑戰」，因西班牙多個倉庫建設計畫遭到工期延誤，在2026會計年度開店目標原先預計為35家分店，將下修至28家。
瓦克里斯在會議中也投下震撼彈，鬆口表示除了陸續開設新門市以外，未來也將針對部分「來客數高、營運量能接近飽和」的門市進行遷址調整，2026年會計年度將安排5家分店遷址，包括美國3家、加拿大1家、台灣1家。
雖然瓦克里斯並未透露具體門市與遷址計畫，但外界推測有可能是先前已曝光的高雄店。綜合媒體報導，位在中華五路的高雄店好市多是台灣起家厝，店址設立於1997年，開店長達28年的時間，但租約將於近期到期，在2025年2月傳出未來將搬遷至高雄軟體園區南側的成功二路。
好市多2026年遷址計畫公布！預期成果再創佳績
瓦克里斯說明，門市遷址計畫是將原本營運量已趨近飽和的高銷量門市，搬遷至規模更大、停車空間更充裕，同時可擴建設有加油站的新地點，透過遷址升級的方式，讓好市多能夠替會員提升更好的購物體驗。
瓦克里斯指出，完成搬遷分店計畫後，預計銷售成長將明顯增加，帶動當地市場經濟。根據最新財報顯示，2026會計年度第一季，全球門市銷售年增6.4%，電商業績成長逾20%，新門市營收表現更為出色。這也顯示，在好市多未來計劃藍圖中，台灣市場被視為值得投入資源優化的重點區域。
不只高雄店被關注！好市多台中第3間分店「傳落腳西屯區」
值得一提的是，除了遷址計畫受到關注以外，先前傳出好市多將開設台中第三間分店，選址計畫備受外界關注，台中市府在12月4日發布新聞稿，指出通過位於西屯區的「台中精機廠股份有限公司遷廠」都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議，外界猜測該地極有可能成為美式賣場好市多在台中的第三處據點。
雖然針對相關消息，好市多僅回應「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適地點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。」但台中市長盧秀燕證實，好市多確實透過地主向市府提出第3店用地審查，但尚未定案，除市府審查外還得送內政部審議，最終結果仍待好市多官方公布。
