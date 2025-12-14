我是廣告 請繼續往下閱讀

－－－－－－－－以下含暴雷內容，慎入－－－－－－－－

▲偉老大在第3集中遭到退賽，他疑似把嗑藥的習慣說溜嘴，因此被節目組中止錄影。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲《不良一族尋愛記》找來各種脾氣火爆的參賽者談戀愛，意外很有看點。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲女嘉賓Baby（如圖）是偉老大心儀的對象，她在第4集中，動手潑新人飲料卻沒被退賽。（圖／翻攝自IG@yuria_suzuki）

Netflix播出的最新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》熱度超高，成為台灣地區排行亞軍，目前節目才釋出4集，而播到第3集時，就有嘉賓被強制退賽。該男嘉賓綽號偉老大（本名西澤偉），因酒後與其他嘉賓聊天時，疑似自爆有在吸食違禁品，被節目組抓包，違反錄製規定，因此遭約談後就被中止錄影。《不良一族尋愛記》顧名思義就是找來日本一群不良少男少女談戀愛，透過他們直白的互動碰撞出火花，產生讓人意想不到的戀綜效果。12月9日首播就一次釋出4集，男女嘉賓配對進度超快，話題性十足，在台灣也吸引許多粉絲關注，登上熱門排行榜第2名。更令人意外的是，節目才進行到第3集，就已經有男嘉賓遭退賽。一名自稱是饒舌歌手的男嘉賓偉老大，過去曾是知名大學學生，但最後走歪路肄業。他在第3集一開頭就被節目組約談，表示他在廚房喝酒與其他嘉賓聊天時的發言，疑似透露出他有在吸食違禁品，儘管偉老大當下立刻否認，但節目組還是覺得有疑慮，因此將他退賽。其他嘉賓聽到偉老大要離開也感到訝異、不捨，甚至有人為偉老大落淚，讓不少觀眾看了都忍不住開玩笑吐槽，「哭成這樣我也是嚇到」、「超好笑～我看到那邊，在想他們是認識3年喔」、「他們不是才認識3天嗎？有什麼好哭的」、「這種不良又善良只有日本拍起來才對味，有夠好看」。據悉，偉老大唸過的大學疑似是日本立命館大學，是日本關西地區的4大私立名校之一，他說自己當時是因為接觸饒舌音樂，開始與很多街頭混混有接觸，算是順勢踏入黑道。偉老大在第1集的自我介紹中也提到，「我是走上惡之道的高知識小混混，我常常帶領抗爭，以前隨時都穿著防彈背心。」他說自己最後會退出不良圈子是不想再給家人添麻煩，現在則專注當個饒舌歌手。《不良一族尋愛記》節目一開始找來5男4女參與配對，拍攝場景為一所學校，因此節目組也將拍攝規定稱作是「校規」，校規包含不能使用暴力、禁止勒索、破壞道具等，最重要的一條是不能提前告白。按照節目進度，男女嘉賓需要等到最後一集才能互表心意。第4集最新進度中，隨著偉老大的退出，節目組又另外加入1男、1女當「轉學生」。而新人似乎不受第一批嘉賓的歡迎，第一天到場就被下馬威潑飲料。因此也有觀眾不滿質疑，為何綽號Baby（本名優莉亞）的女嘉賓潑轉學生飲料不會被退賽，偉老大只不過是說錯話就要被退出，各種爭議性話題成了該部戀綜爆紅的主因。